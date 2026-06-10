Захарова предложила купить сотрудникам ООН билеты в Севастополь

Военкор Коц: Зеленский сжег «Панораму Севастополя» как фашисты в 1942-м

Коц в Max сообщил, что в ночь на 10 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал Исторический бульвар в Севастополе и круглое здание панорамы, знакомое по школьным учебникам.

Панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» представляет собой полотно высотой около 14 метров и площадью более 1,5 тыс. кв. метров. На нем запечатлен штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года, адмирал Нахимов, матрос Кошка и сестры милосердия под руководством Николая Пирогова, символизирующие 349-дневную оборону города от англичан, французов, турок и сардинцев.

Коц напомнил, что 25 июня 1942 года по панораме уже пикировали немецкие бомбардировщики Ju-87, здание горело, но краснофлотцы Волович, Маметов, Каверин и младший сержант Шек под бомбежкой разрезали полотно на части и вывезли их на лидере эсминцев «Ташкент» в Новороссийск. После войны из 86 уцелевших фрагментов с примерно 6 тыс. пробоин полотно восстанавливали 12 лет, над ним трудились 19 художников под руководством академиков Яковлева и Соколова-Скаля, а архитектор Петропавловский восстановил здание, заделав около 3 тыс. повреждений фасада, и 16 октября 1954 года Панорама снова открылась.

Военкор сообщил, что на 11 июня было запланировано открытие выставки «Рубо. 170» с подлинными фрагментами панорамы «Штурм 6 июня 1855 года», которые вернулись в Севастополь после примерно 60 лет хранения в Москве.



«Знали ведь. Не могли не знать. И ударили – за день до открытия. Те, кто называет себя «европейским выбором», – отметил Коц.



Коц подчеркнул, что удар был нанесен за день до открытия, и обвинил украинскую сторону в стремлении воевать с памятью о защитниках города – от Нахимова до мальчишек с Малахова кургана.

Коц выразил уверенность, что сейчас полотно снова восстановят по фрагментам, напишут заново и откроют «назло», а виновникам, по его словам, выставят счет «по каждому квадратному сантиметру полотна» и по каждому имени защитника Севастополя, вписанному Рубо.

«История, как верно сказал губернатор, повторяется. И финал у нее один и тот же – для тех, кто приходит жечь Севастополь. Севастополь стоял. Стоит. И будет стоять», – подчеркнул Коц.

Ранее украинские дроны повредили здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» и вызвали возгорание ее крыши.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о практически полном уничтожении шедевра Франца Рубо ударом украинского беспилотника и работе на месте десятков спасателей.

В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Обороны Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.