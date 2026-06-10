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Захарова предложила купить сотрудникам ООН билеты в Севастополь
Захарова предложила оплатить билеты сотрудникам ООН в Севастополь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила готовность за свой счет организовать поездку представителей ООН, чтобы они смогли лично увидеть последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме в Севастополе.
Захарова заявила в Telegram-канале о готовности лично оплатить билеты сотрудникам ООН для посещения музея-панорамы в Севастополе. Дипломат предложила представителям организации воочию оценить последствия украинской атаки по культурному объекту.
Поводом для резкой реакции послужило заявление ЮНЕСКО, в котором организация «выразила обеспокоенность» сообщениями о повреждении здания. Представители структуры сослались на отсутствие доступа к месту происшествия как причину невозможности проверить детали инцидента.
«Обеспокоены? Мы за это деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим? Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить сотрудникам секретариата», – написала Захарова.
Дипломат также предложила провести сотрудников международной организации по местам атак на российских журналистов и посетить Старобельск. По ее словам, представители ООН должны лично увидеть следы преступлений властей Украины, чтобы сопоставить реальную картину с выраженной обеспокоенностью.
Министерство иностранных дел России потребовало от ЮНЕСКО правовой оценки атаки на севастопольский музей.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении полотна панорамы из-за удара украинских военных.
Ранее российские дипломаты призвали ООН отреагировать на обстрел образовательного учреждения в Старобельске.