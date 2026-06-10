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МИД потребовал от международных структур дать оценку атаке на музей Севастополя
Российское внешнеполитическое ведомство настаивает на привлечении к ответственности лиц, причастных к разрушению культурно-исторического наследия Крымского полуострова в результате недавних обстрелов.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о необходимости дать правовую оценку действиям украинской армии, передает РИА «Новости». Атаке подвергся знаменитый музей-панорама «Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов».
«Вновь призываем международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло, дать правовую оценку совершенному преступлению и потребовать привлечения к ответственности всех причастных к уничтожению культурно-исторического наследия», – подчеркнула дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы в ночь на 10 июня.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о полном уничтожении исторического полотна.
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала привлечь виновных к строгой ответственности.