Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников на нефтяные объекты
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно уничтожили несколько летательных аппаратов, направлявшихся к стратегически важным предприятиям в двух провинциях.
Официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики сообщил об успешном отражении воздушной атаки, передает ТАСС. По его словам, беспилотные летательные аппараты были запущены с территории Ирака.
«В течение последних часов ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников, которые пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия и Эр-Рияде», – говорится в заявлении военного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех запущенных со стороны Ирака беспилотников.
В марте саудовские военные перехватили направлявшийся к крупному нефтяному месторождению Шайба дрон.
Ранее обломки двух уничтоженных аппаратов спровоцировали небольшое возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco.