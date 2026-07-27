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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    0 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    6 комментариев
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    14 комментариев
    27 июля 2026, 16:18 • Новости дня

    Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников на нефтяные объекты

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно уничтожили несколько летательных аппаратов, направлявшихся к стратегически важным предприятиям в двух провинциях.

    Официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики сообщил об успешном отражении воздушной атаки, передает ТАСС. По его словам, беспилотные летательные аппараты были запущены с территории Ирака.

    «В течение последних часов ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников, которые пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия и Эр-Рияде», – говорится в заявлении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех запущенных со стороны Ирака беспилотников.

    В марте саудовские военные перехватили направлявшийся к крупному нефтяному месторождению Шайба дрон.

    Ранее обломки двух уничтоженных аппаратов спровоцировали небольшое возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco.

    26 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    @ Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за опасений критического истощения запасов систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке и риска глобального конфликта, пишет NYT.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свернул планы эскалации конфликта после предупреждений советников, передает РБК. Главным фактором стала угроза нехватки ракет для комплексов Patriot, необходимых для защиты американских баз в регионе. Расширение боевых действий могло оставить войска без надежного прикрытия.

    Накануне отмены атаки глава государства обсуждал нехватку вооружений с военным командованием. «Я рассматриваю возможность массированного удара, более мощного, чем когда-либо прежде, и близок к принятию решения», – заявлял Трамп до изменения планов. Дополнительно на позицию Вашингтона повлияли риски ухудшения отношений с союзниками и возможный удар по мировой экономике.

    Ранее американские военные на протяжении 13 дней ежедневно атаковали иранские объекты. Остановка операции совпала с прибытием делегации Омана для переговоров о безопасном судоходстве в Ормузском проливе. Американская администрация сочла дипломатический путь более разумной стратегией урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование продолжает подготовку планов расширения операции против Ирана. Ранее Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня. Авиация США нанесла удары по иранским хранилищам ракет.

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    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море, сообщает Press TV.

    Дипломат вызван «в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл удары Киева по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности и угрозой международным поставкам.

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    25 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    Иран заявил о праве на оборону после атаки Украины на судно в Каспийском море

    МИД Ирана заявил о праве на оборону после украинской атаки в Каспийском море

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовы к защите собственных интересов и самообороне, заявил МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    «Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», – заявил МИД.

    МИД Ирана также указал, что ответственность за последствия, которые могут вызвать подобные авантюры Украины, ляжет на Киев. Ведомство подчеркнуло, что в зоне ответственности окажутся и те государства, которые оказывают поддержку украинским властям, передают РИА «Новости».

    В субботу МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил прокачку нефти из-за террористических атак украинских беспилотников.

    Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило удары по гражданским нефтеналивным судам в Черном море.

    По данным СМИ, США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    24 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армией США был нанесен ракетный удар по танкеру со сжиженным углеводородным газом (СУГ) в Оманском заливе, в результате погибли два члена экипажа, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на осведомленный источник.

    Вечером 24 июля армия США открыла огонь по танкеру, который пытался зайти в региональные воды со стороны Оманского залива. Источник заявил, что американские военные посчитали груз иранским газом, передают РИА «Новости».

    Армия США «запустила по нему две ракеты и остановила его, убив двух членов экипажа и нанеся повреждения машинному отделению», говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные 8 июля приступили к серии атак на Иран.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Американские установили морскую блокаду Ирана.

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    25 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении 11 американских самолетов

    Иранские военные отчитались о ликвидации 11 самолетов США на базах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана с 17 июля ликвидировали на земле 11 единиц американской воздушной техники, включая истребители и самолеты-заправщики.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохабби поделился данными о потерях американской авиации, передает ТАСС.

    «С 17 июля Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе», – заявил он.

    По словам представителя элитных частей иранских вооруженных сил, в числе ликвидированной техники оказались один истребитель F-15, самолет дальней разведки P-8 Poseidon, а также военно-транспортный C17. Кроме того, были уничтожены восемь самолетов-заправщиков.

    Мохабби также уточнил, что в ходе проведенных атак иранским военным удалось поразить 17 разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июля Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американских самолетов-заправщиков на военной базе в Иордании.

    Спустя несколько дней элитные подразделения иранских вооруженных сил ликвидировали боевой истребитель F-15.

    В ходе последующей атаки на иорданские базы военные уничтожили восемь американских беспилотников MQ-9.

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    26 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении более 200 военных США с момента окончания перемирия

    Представитель КСИР Мохеби: В ходе операции «Наср-2» убиты более 200 военных США

    Tекст: Антон Антонов

    С момента возобновления боевых действий иранская сторона уничтожила более 200 американских военных, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Мохеби подчеркнул, что «число погибших американских военных в ходе операции «Наср-2» превышает 200 человек», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «Число раненых значительно выше», – добавил он. По его словам, операция продолжается и направлена на объекты, связанные с присутствием США в регионе.

    Представитель КСИР уточнил, что Иран поразил восемь центров дислокации американских войск. Кроме того, по его данным, были уничтожены 20 различных пакгаузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Белый дом объявил о прекращении режима прекращения огня между США и Ираном.

    CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла заявляла, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате серии иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле.

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    26 июля 2026, 01:52 • Новости дня
    Военные США высадились на танкер в Аравийском море

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках действующей морской блокады Ирана военнослужащие Соединенных Штатов провели проверку коммерческого судна, высадившись на танкер в Аравийском море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Морская блокада Ирана со стороны США остается в полной силе. По состоянию на 25 июля CENTCOM перенаправило 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывело из строя два неподчинившихся и взяло на абордаж два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – заявило CENTCOM в X.

    Американские подразделения совершили проверочную высадку на борт танкера Charminar в Аравийском море. Судно шло под флагом Коморских Островов. После досмотра кораблю разрешили продолжить свой маршрут.

    Днем ранее в Оманском заливе военные обездвижили танкер Lavine под флагом Мозамбика. Заявлено, что экипаж несколько раз пытался нарушить блокаду и игнорировал предупреждения. В результате судно прекратило движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля американские военнослужащие высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе.

    Незадолго до этого военные США принудительно изменили маршрут двух коммерческих судов.

    Месяцем ранее Центральное командование американских вооруженных сил отчиталось о перенаправлении 141 торгового корабля.

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    25 июля 2026, 00:49 • Новости дня
    Танкер с нефтепродуктами Саудовской Аравии подвергся атаке в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    В Красном море был атакован танкер NCC MASA с нефтепродуктами Саудовской Аравии, судно получило небольшие повреждения и продолжило путь в Джидду, сообщил официальный источник в Главном транспортном управлении королевства.

    «Судно NCC MASA, принадлежащее саудовской компании, подверглось нападению в Красном море, в результате чего корпусу судна были нанесены незначительные повреждения», – сообщил источник SPA.

    По его словам, после проверки безопасности судно и экипаж продолжили движение к месту назначения, передает РИА «Новости».

    Накануне вечером хуситы объявили об ударах по двум саудовским судам в Красном море, которые нарушили введенный ими запрет на судоходство. Саудовские власти ранее подтвердили атаку на танкер Encelia, после которой на борту вспыхнул пожар.

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по военным объектам шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря. В коалиции уточнили, что под удар попали цели, которые связывают с угрозой для коммерческих судов в Красном море, передал Al Arabiya.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы сообщили об ударах по нефтяным танкерам Encelia и Layla за нарушение морской блокады Саудовской Аравии.

    Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа объявил морскую блокаду Саудовской Аравии и запрет на морское судоходство для королевства.

    Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси предупредил Эр-Рияд о готовности нанести ракетные и беспилотные удары по саудовским нефтяным и жизненно важным объектам.

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    26 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Axios сообщил о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по Ормузскому проливу

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе приблизились к возможному соглашению, пишет портал Axios.

    В пятницу оманская дипломатическая делегация прибыла в Тегеран.

    «Два региональных источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что в переговорах достигнут прогресс и соглашение между Оманом и Ираном может быть достигнуто в течение выходных», – сообщает Axios.

    В случае достижения договоренности Вашингтон должен будет решить, признавать ли подобную сделку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством в Ормузском проливе.

    Иранское агентство IRNA сообщило о намерении Тегерана совместно с Оманом решать вопросы контроля над Ормузским проливом без участия США.

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    26 июля 2026, 01:00 • Новости дня
    Кувейт опроверг удары по Ирану

    Посол в США ас-Сабах: Кувейт не наносил удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления о причастности Кувейта к атакам на Иран не соответствуют действительности, сообщил посол Кувейта в Соединенных Штатах Аз-Зейн ас-Сабах.

    Ранее Wall Street Journal опубликовала материал со ссылкой на анонимные источники. В статье заявлялось, что кувейтские и бахрейнские вооруженные силы якобы тайно атаковали иранские объекты в июле.

    Ас-Сабах назвала подобную информацию совершенно ложной, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

    «Кувейт не участвовал ни в каких военных операциях против Ирана и не позволял использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для наступательных действий», – подчеркнула посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на кувейтской территории.

    Вооруженные силы Ирана поразили склады с боеприпасами армии США в Кэмп-Доха.

    Элитные подразделения Ирана нанесли серию ракетных ударов по военной инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.

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    25 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Британские ВМС сообщили об инциденте с танкером в Оманском заливе

    В Оманском заливе зафиксировали инцидент с танкером

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте с участием танкера и вооруженных сил неизвестной страны в Оманском заливе.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) зафиксировал происшествие с участием коммерческого судна и вооруженных сил неизвестной страны в водах Оманского залива, передает ТАСС.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте с участием танкера и вооруженных сил в Оманском заливе», – говорится в официальном документе организации.

    Британское ведомство настоятельно рекомендовало экипажам всех судов, находящихся вблизи места происшествия, проявлять повышенную бдительность. Моряков призвали незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в данном морском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее торговое судно столкнулось с вооруженными силами у побережья Омана.

    В начале июля катарский нефтяной танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда в этом же регионе.

    В июне другое коммерческое судно получило повреждения левого борта в нескольких километрах от оманского берега.

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    25 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Греческий Patriot перехватил две йеменские ракеты в Саудовской Аравии

    Греческий Patriot перехватил две баллистические ракеты в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Зенитный комплекс Patriot греческих сил уничтожил две баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена по нефтеперерабатывающему объекту.

    Ракетный комплекс Patriot греческого военного контингента перехватил две баллистические ракеты в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Атака была направлена против нефтеперерабатывающего объекта в районе города Янбу.

    «В субботу, 25 июля, в 7.15 батарея зенитных управляемых ракет Patriot Греческих сил в Саудовской Аравии со стопроцентной эффективностью успешно отразила атаку, осуществленную с территории Йемена», – говорится в заявлении генерального штаба обороны Греции.

    Военные действовали в рамках международной инициативы по поддержке ПВО королевства.

    Ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» обещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии. Целью ударов была подконтрольная хуситам провинция Ходейда на побережье Красного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красном море атаке подвергся танкер с саудовскими нефтепродуктами.

    Президент США пригрозил йеменским хуситам решительными ответными мерами.

    Весной силы противовоздушной обороны королевства перехватили семь баллистических ракет.

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    25 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Армия Йемена нанесла авиаудары по позициям хуситов

    Правительственные войска Йемена атаковали объекты движения «Ансар Алла»

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена подвергли массированной бомбардировке военные объекты и подкрепления шиитских повстанцев в нескольких северных провинциях.

    Военнослужащие ударили по расположениям противника, передает РИА «Новости».

    «Авиаудары были нанесены по военным позициям и подкреплениям группировки «Ансар Алла» в районах Аль-Джуба, Ас-Сафра и Маджзар в провинциях Саада и Мариб на севере Йемена», – сообщил источник в йеменских военных кругах.

    Государственный проправительственный телеканал также подтвердил информацию об атаках на базы хуситов в провинциях Мариб и Эль-Джауф. Обострение конфликта произошло на фоне недавних заявлений повстанцев об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии. Эти действия стали ответом на атаки саудовской авиации на провинцию Ходейда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля мятежники-хуситы атаковали позиции правительственных войск Йемена в провинции Ходейда.

    Позже представители шиитского движения нанесли ракетный удар по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии.

    Лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси пригрозил соседнему королевству масштабными атаками на жизненно важные нефтяные объекты.

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    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка

    «Прибалты так хотели уничтожить Россию, что, по сути, уничтожили собственное будущее». Так эксперты комментируют волну банкротств и ликвидации предприятий, накрывшую в последние месяцы страны Прибалтики. Речь уже далеко не только о кризисе в транспортной отрасли – потеря российского рынка сказывается на прибалтийской экономике не менее фатально. Подробности

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    Русофобия сжигает леса Европы

    Крупнейшие в истории пожары уничтожают леса Франции и Испании, эвакуированы сотни тысяч людей, огонь подбирается даже к крупным городам. В такой ситуации, казалось бы, Европа должна быть рада любой помощи для спасения собственной территории. Однако самый очевидный вариант – использование противопожарной авиационной техники из России – Европа запретила себе сама. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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