Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.5 комментариев
Саудовская Аравия перехватила запущенные из Ирака беспилотники
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, вторгшихся в воздушное пространство страны со стороны Ирака, сообщил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики.
«В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», – приводит слова аль-Малики РИА «Новости».
По словам представителя ведомства, министерство обороны оставляет за собой право на ответные действия. Королевство готово применить все необходимые оперативные меры для защиты суверенитета и обеспечения безопасности своих граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. В апреле силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет вблизи крупных объектов нефтепромышленности.