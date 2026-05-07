Дмитриев предсказал дозаправки Lufthansa в России
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa может начать использовать московские аэропорты для промежуточных посадок на фоне глобальной нехватки авиационного топлива, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Lufthansa, возможно, будет вынуждена заправляться в Москве, поскольку ей приходится рассматривать варианты промежуточных посадок для дозаправки. Кроме того, во время этих остановок она, вероятно, станет закупать российские продукты питания – на фоне того, как продовольственный кризис охватывает Евросоюз», – указал он.
Так он прокомментировал информацию о разработке авиакомпанией планов промежуточных остановок при дефиците горючего в пунктах назначения.
Несколькими неделями ранее авиаконцерн объявил о сокращении 20 тыс. ближнемагистральных рейсов до октября для экономии подорожавшего из-за конфликта на Ближнем Востоке авиатоплива.
До этого Дмитриев называл мировой авиационный кризис предвестником серьезных потрясений в других отраслях.
