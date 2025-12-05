Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
Вагенхнехт: С новым воинским законом власти ФРГ «играют в русскую рулетку»
Принятие в Германии закона о военной службе, предусматривающего обязательное анкетирование и медицинский осмотр молодежи, вызвало резкую критику со стороны партии BSW.
Лидер немецкой партии BSW «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт раскритиковала новый закон о военной службе, который был одобрен Бундестагом, передает
ТАСС. По ее словам, власти Германии «играют в русскую рулетку», рискуя не только перспективами страны, но и жизнями молодых людей.
Вагенкнехт в своей публикации на X заявила: «Вместо того, чтобы готовить Германию к войне с Россией, в которой, по оценкам Вооруженных сил ФРГ, ежедневно 1 тыс. солдат будут гибнуть в качестве пушечного мяса, правительству Германии следует сделать все возможное для поддержки мирного урегулирования на Украине и возвращения к дипломатии и разрядке».
По словам Вагенкнехт, партия BSW выступает против воинской повинности и поддерживает мирные инициативы, надеясь на дипломатическое решение конфликтов. Она подчеркнула, что Германия должна делать ставку на мирные переговоры, а не милитаризацию.
В пятницу депутаты Бундестага приняли закон о новой модели военной службы, предусматривающий восстановление воинского учета в Германии. Также с 2027 года все юноши, родившиеся после 1 января 2008 года, должны будут пройти медосмотр и заполнить анкету о службе в армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.
В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.