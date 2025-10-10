Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Рекордное число отказов от службы в армии зафиксировано в Германии
В кадровые центры немецкой армии поступило более 3 тысяч ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы, в 2021 году таких было около 200, сообщает Spiegel со ссылкой на данные бундесвера.
По информации Spiegel, к концу августа 2025 года количество заявлений об отказе от военной службы в Германии достигло 3257. Это на 9,2% больше, чем за весь 2024 год, когда было подано 2998 подобных прошений. В основном среди заявителей оказались люди, не проходившие службу, а также резервисты, передает РИА «Новости».
В 2023 году число отказников составляло 1609 человек, а в 2022 году – около 1100. В 2021 году аналогичные заявления подали всего около 200 человек. Нынешний показатель приближается к максимальному уровню за последние 14 лет, отмечает издание.
Право на отказ от военной службы по соображениям совести закреплено в конституции ФРГ, и большинство подобных прошений удовлетворяется. Обязательный призыв на службу в Германии был отменен в 2011 году, когда армия перешла на профессиональную основу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фракция ХДС/ХСС ранее заблокировала обсуждение законопроекта об изменениях в системе военной службы, предложенного Минобороны ФРГ. Документ предусматривает внедрение добровольной службы по шведской модели и обязательное медицинское освидетельствование для всех выпускников школ. Законопроект также допускает возврат к всеобщему призыву при необходимости. Позднее представитель СДПГ сообщил, что лидеры коалиционных фракций договорились провести дебаты по этому вопросу.