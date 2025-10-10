Рекордное число отказов от службы в армии зафиксировано в Германии

Tекст: Антон Антонов

По информации Spiegel, к концу августа 2025 года количество заявлений об отказе от военной службы в Германии достигло 3257. Это на 9,2% больше, чем за весь 2024 год, когда было подано 2998 подобных прошений. В основном среди заявителей оказались люди, не проходившие службу, а также резервисты, передает РИА «Новости».

В 2023 году число отказников составляло 1609 человек, а в 2022 году – около 1100. В 2021 году аналогичные заявления подали всего около 200 человек. Нынешний показатель приближается к максимальному уровню за последние 14 лет, отмечает издание.

Право на отказ от военной службы по соображениям совести закреплено в конституции ФРГ, и большинство подобных прошений удовлетворяется. Обязательный призыв на службу в Германии был отменен в 2011 году, когда армия перешла на профессиональную основу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фракция ХДС/ХСС ранее заблокировала обсуждение законопроекта об изменениях в системе военной службы, предложенного Минобороны ФРГ. Документ предусматривает внедрение добровольной службы по шведской модели и обязательное медицинское освидетельствование для всех выпускников школ. Законопроект также допускает возврат к всеобщему призыву при необходимости. Позднее представитель СДПГ сообщил, что лидеры коалиционных фракций договорились провести дебаты по этому вопросу.