Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
Герой России попросил Путина поздравить участников движения «Юнармия» с 10-летием
Начальник главного штаба «Юнармии» Герой России Владислав Головин на встрече с выпускниками программы «Время героев» обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой направить приветственный адрес участникам движения в связи с юбилеем организации. Он отметил участие юнармейцев и их наставников в специальной военной операции и сообщил, что шесть из них удостоены звания Героя России.
На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин обратился к главе государства, передает сайт Кремля.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте попросить Вас направить приветственный адрес всем участникам движения», – сказал он.
Головин подчеркнул активное участие воспитанников в жизни страны. По его словам, бывшие юнармейцы и их наставники сражаются в зоне специальной военной операции, причем шесть человек уже удостоены звания Героя России.
«Руководители и педагоги очень трепетно относятся к воспитанию нового поколения победителей, и для нас большой гордостью является, что наши юнармейцы, выпускники, руководители принимают участие в специальной военной операции и шесть из них удостоены звания Героя России. Буду лично и от всех юнармейцев очень благодарен за уделенное внимание», – сказал он.
28 мая молодежное патриотическое движение отметит свое десятилетие.
Герой России Владислав Головин был удостоен звания за мужество и выполнение боевых задач в ходе СВО, в том числе во время боев за Мариуполь и операций разведки в тылу противника в условиях окружения.