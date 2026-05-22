СК: В момент атаки ВСУ в общежитии в ЛНР было 87 мирных жителей
В момент атаки украинских беспилотников в здании учебного заведения в ЛНР находились десятки учащихся, строение получило серьезные повреждения, сообщили в Следственном комитете.
На момент удара ВСУ по общежитию в Старобельске в здании находились 86 студентов и один сотрудник, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В результате атаки пятиэтажное строение обрушилось до уровня второго этажа.
Там добавили, что ВСУ прицельно били по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа.
Уголовное дело завели по статье о террористическом акте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали 35 подростков. Под обломками разрушенного общежития оказались заблокированы свыше десяти человек.