Рютте: Поставки заказанного НАТО у США оружия Киеву продолжаются

Генсек НАТО заявил о продолжении поставок заказанного у США оружия Киеву

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции в Брюсселе он прокомментировал материалы The Washington Post, в которых сообщалось, что Америка вскоре может перенаправить средства ПВО, оплаченные НАТО для Киева, на Ближний Восток, передает ТАСС.

«Все, что НАТО оплатило для Украины по схеме PURL (закупок европейскими странами американского оружия для Киева), уже было поставлено или продолжает поставляться», – заявил Рютте.

В октябре Рютте сообщил, что страны НАТО закупили у США оружие для Украины на сумму около 2 млрд долларов.

Пентагон призывал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины.