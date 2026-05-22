Ученые заявили о двукратном росте числа психических расстройств в мире за 30 лет

Lancet: Число людей с расстройствами психики выросло на 95,5% за 30 лет
В мире почти 1,2 млрд человек страдают различными ментальными заболеваниями, причем за последние 30 лет этот показатель увеличился практически вдвое.
Глобальное распространение психических расстройств достигло угрожающих масштабов, увеличившись почти на 100% по сравнению с 1990 годом, передает РИА «Новости».
Результаты масштабного международного исследования были опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet.
«В 2023 году в мире насчитывалось 1,17 млрд случаев психических заболеваний. Эти оценки отражают рост числа случаев распространенности на 95,5% в период с 1990 по 2023 год», – отмечается в научной работе. Исследование проводилось международной командой специалистов из России, США, Китая, Австралии и других государств.
Эксперты фиксируют наиболее активный рост таких заболеваний, как тревожные и большие депрессивные расстройства, шизофрения, булимия и нервная анорексия. В 2023 году наиболее уязвимой категорией оказались девушки в возрасте от 15 до 19 лет. Ученые подчеркивают, что ментальные заболевания стали серьезным вызовом для систем здравоохранения по всему миру.
Для решения проблемы авторы работы призывают усилить эпидемиологический контроль, особенно в государствах с невысоким уровнем доходов. Также рекомендуется разрабатывать новые стратегии ранней диагностики и профилактики. В ходе исследования были проанализированы данные о 12 категориях психических недугов из 204 стран за последние 33 года.
