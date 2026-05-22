Шведский самолет-разведчик заметили у границы Эстонии и России
В небе Эстонии, рядом с границей с Россией замечен шведский разведывательный самолет, выяснили журналисты на основе полетных данных.
У границы с Россией, в небе Эстонии летает шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR. Он выполнил несколько пролетов вдоль российской границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные. Они же подтверждают, что борт поднялся с военного аэродрома Эмари и проследовал над Финским заливом.
В дальнейшем воздушное судно неоднократно пролетело по одному и тому же маршруту на востоке эстонской территории. Напомним, что российская сторона регулярно фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО у своих западных рубежей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее такой же шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR начал полет вдоль российской границы от Финского залива на север утром 20 апреля.
В среду три самолета-заправщика НАТО Airbus A330-243MRTT находились в районе действия французского истребителя Dassault Mirage 2000D рядом с Калининградской областью.
А в начале мая самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции три дня подряд патрулировал воздушное пространство уже над Черным морем.