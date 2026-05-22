Шведский самолет-разведчик заметили у границы Эстонии и России

Tекст: Тимур Шайдуллин

У границы с Россией, в небе Эстонии летает шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR. Он выполнил несколько пролетов вдоль российской границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные. Они же подтверждают, что борт поднялся с военного аэродрома Эмари и проследовал над Финским заливом.

В дальнейшем воздушное судно неоднократно пролетело по одному и тому же маршруту на востоке эстонской территории. Напомним, что российская сторона регулярно фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО у своих западных рубежей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее такой же шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR начал полет вдоль российской границы от Финского залива на север утром 20 апреля.

В среду три самолета-заправщика НАТО Airbus A330-243MRTT находились в районе действия французского истребителя Dassault Mirage 2000D рядом с Калининградской областью.

А в начале мая самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции три дня подряд патрулировал воздушное пространство уже над Черным морем.