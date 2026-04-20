Шведский самолет провел разведку у границы России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR с раннего утра понедельника выполняет полет вдоль границы России и Финляндии, передает РИА «Новости».

Согласно данным о полетах, самолет вылетел с авиабазы, расположенной неподалеку от финского города Тампере, и направился к Финскому заливу. После выхода в район, примыкающий к российской границе, самолет изменил курс на север.

Летательный аппарат Saab 340B ISR способен осуществлять разведку на расстоянии до 400 км. Отмечается, что этот же самолет совершал аналогичный разведывательный маршрут вдоль российской границы на прошлой неделе.

Также сообщается, что с той же авиабазы в Финляндии регулярно выполняет разведывательные полеты к границам России еще один самолет шведских ВВС – Gulfstream IV. Подчеркивается, что такого рода активности со стороны Швеции и стран НАТО стали регулярными и участились в последние годы.

Власти России отмечают, что НАТО усиливает военное присутствие у западных границ и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военной активности альянса в Европе.

До этого шведский борт Gulfstream IV выполнил три пролета в направлении Выборга и Петербурга.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил о регулярной разведывательной деятельности военного блока.