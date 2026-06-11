Reuters спрогнозировало летний дефицит электроэнергии на Украине

Reuters: Украина столкнется с летним дефицитом электроэнергии

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает Reuters, аналитический центр DiXi Group предупредил, что энергосистема на Украине, находящаяся под постоянными ударами, летом все равно испытает дефицит мощности и отключения потребителей, несмотря на импорт и высокую выработку солнечных электростанций.

«По мере роста среднесуточных температур часовые отключения электроэнергии будут неизбежны, и дефицит может возникать даже ночью, когда спрос минимален», – говорится в сообщении.

По оценке DiXi Group, при умеренных температурах и отсутствии новых повреждений дефицит на пике потребления может достигнуть 0,7 ГВт. При заметном росте жары прогнозируемый недостаток мощности увеличится до 2,4 ГВт. Ситуацию, по данным экспертов, осложнит плановое ежегодное обслуживание ядерных энергоблоков, играющих ключевую роль в энергосистеме.

В случае сильной жары и новых повреждений энергетической инфраструктуры дефицит, как ожидается, вырастет до 6,2 ГВт при спросе 15,8 ГВт, что составляет около 40%.

Указывается, что зимой 2025–2026 годов ракетные удары России вывели из строя более половины генерирующих мощностей на Украине, и отключения электроэнергии в Киеве тогда достигали 14–16 часов подряд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предложила изменить тарифы на передачу электроэнергии и оперативно-технологическое управление энергосистемой на 2026 год.

Местные предпринимательские объединения и эксперты ранее предупреждали, что подобные шаги могут привести к сокращению производства, остановке предприятий, потере рабочих мест и снижению поступлений в бюджет и валютных поступлений.

