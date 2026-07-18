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Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
Украинские военные скрывали огромные арсеналы оружия на гражданских объектах в городе Вишневое, что привело к масштабным разрушениям после точного удара, что подтвердила и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.
Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскритиковала действия армии из-за хранения снарядов в жилых районах Киевской области. По ее словам, в результате недавнего поражения склада в Вишневом оказались разрушены пять улиц, пишут «Вести».
«Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. ... Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне – последние партии прибыли всего две недели назад», – заявила бывшая чиновница Украины в социальных сетях.
По мнению Мендель, подобные ситуации наглядно демонстрируют высокую опасность хаотичного управления войсками в условиях боевых действий. Она также призвала к скорейшему прекращению текущего конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский признал факт размещения военного склада среди жилых домов в городе Вишневое.
Правоохранительные органы задержали руководство оборонного предприятия после детонации арсенала. А депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала об уничтожении ракет ПВО на данном объекте.