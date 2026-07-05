К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
«Нафтогаз» сообщил о крупных пожарах на объектах в трех регионах
Масштабные пожары вспыхнули на нескольких добывающих площадках компании «Нафтогаз» в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, частично остановив работу оборудования.
Компания «Нафтогаз Украины» заявила о масштабных возгораниях на ряде своих добывающих объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает РИА «Новости». В сообщении подчеркивается, что речь идет именно о производственных мощностях, однако их точное расположение и назначение не раскрываются.
«На нескольких объектах поднялись масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена», – говорится в публикации в Telegram-канале «Нафтогаз Украины». Других деталей, включая данные о возможных пострадавших или объемах повреждений, компания пока не привела.
Время возникновения пожаров, а также меры по их ликвидации в сообщении не уточняются. Также не раскрывается, как именно инцидент повлиял на общий уровень добычи и транспортировки энергоресурсов компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба «Нафтогаза» подтвердила повреждение производственных мощностей компании в Харьковской и Полтавской областях.
В Кременчугском районе Полтавской области государственная служба по чрезвычайным ситуациям задействовала десятки спасателей и единиц спецтехники для тушения крупных пожаров на промышленных объектах.
Инфраструктура газодобычи «Нафтогаза» в Харьковской области получила критические повреждения, и на объекте возникло масштабное возгорание с разгерметизацией системы.