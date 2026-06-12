Зеленский поручил расширить привлечение иностранных наемников в ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский дал указание расширить возможности для привлечения иностранных наемников в ряды Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

«Я поручил открыть значительно больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, и для этого будет больше механизмов рекрутинга», – сообщил глава государства.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и многократно продлевалась. Изначально призывали мужчин от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижнюю планку призывного возраста опустили до 25 лет. Местные и иностранные эксперты регулярно указывают на серьезные проблемы с пополнением войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ежемесячно около 600 новых иностранных добровольцев вступают в ряды украинской армии.

Треть всех зарубежных наемников сосредоточилась в Харьковской области.

Президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в боевых действиях.