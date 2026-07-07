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    Уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы
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    Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе – трагическая ошибка
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    НАТО решило потратить 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 14:49 • Новости дня

    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским

    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Польши Кароль Навроцкий пока не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на фоне героизации Киевом нацистских преступников, следует из слов главы бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчина Пшидача.

    Президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует встречаться с Владимиром Зеленским из-за продолжающейся на Украине героизации нацистских преступников, сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.

    Во вторник Навроцкий отправился в Стамбул для участия в саммите НАТО. «Нет такой непосредственно запланированной встречи. В то же время в ходе сегодняшнего ужина скорее всего будет Зеленский, хоть Украина и не является членом НАТО», – пояснил Пшидач, отвечая на вопрос о возможных переговорах политиков.

    Представитель канцелярии подчеркнул, что ранее украинская сторона неоднократно отвергала предложения о контактах, включая телефонные разговоры и визит в Варшаву с уже согласованной датой, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский отменил запланированную поездку в Гданьск. Пшидач отметил, что встреча ради встречи не имеет смысла, напомнив об отсутствии результатов после недавних переговоров глав МИД двух стран. Для улучшения отношений Киев должен прекратить героизацию коллаборантов, добавил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Владимир Зеленский дважды отказался от контактов с Каролем Навроцким.

    Организаторы конференции по восстановлению Украины в Гданьске не пригласили польского лидера на это международное мероприятие.

    Из-за прославления украинских националистов президент Польши лишил главу киевского режима Ордена Белого Орла.

    7 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    @ interpol.int

    Tекст: Мария Иванова

    В окрестностях украинской столицы обнаружили закопанное тело Анастасии Березовской, которая проходила по делу о попытке устранения предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Накануне в Киевской области нашли закопанным тело Анастасии Березовской, передает «Украинская правда». Девушка подозревалась в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Правоохранители уже задержали двух подозреваемых в расправе. Одним из фигурантов оказался действующий офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

    Вторым предполагаемым участником преступления является бывший сотрудник правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о подрыве предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Французские правоохранительные органы рассматривали участие украинских спецслужб в качестве главной версии инцидента.

    Между тем пострадавший коммерсант очнулся в больнице Марселя после покушения.

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    7 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России

    Стубб заявил FT о поддержке ударов вглубь России ради переговоров

    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александ Стубб рассказал о всеобщем одобрении в НАТО ударов вглубь России, главная цель которых – «заставить Москву сесть за стол переговоров».

    Лидеры стран НАТО поддерживают активизацию ударов беспилотников ВСУ в глубь России в рамках усилий по возвращению Москвы за стол переговоров, заявил президент Финляндии в интервью Financial Times (FT).

    «Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление», – заявил Стубб в интервью накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре.

    На саммите НАТО будет обсуждаться поддержка Украины. При этом Стубб добавил, что Киев находится в «лучшем» положении с начала войны, а атаки ВСУ были направлены на то, чтобы «заставить» Москву прекратить боевые действия.

    «Когда война становится личной <...> российское население отвернется от нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно хотим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России. В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности. Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о согласии США на атаки вглубь России.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 21:07 • Новости дня
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории атакованного предприятия «Визар» в пригороде Киева хранились кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, заявил бывший украинский парламентарий Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

    Политик заявил, что «из-за мощной детонации после прилета практически уничтожены пять улиц, а население вынуждены эвакуировать», сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Мосийчук напомнил, что эти вооружения были переданы Британией и США в 2023 году для оснащения танков Challenger 2 и Abrams.

    Бывший депутат подверг жесткой критике украинское руководство за создание угрозы для мирных жителей. По его словам, размещение военных складов вблизи жилой застройки недопустимо, а ответственность за подобные действия должны нести конкретные должностные лица.

    Напомним, в городе Вишневое Киевской области началась эвакуация жителей из-за серии мощных взрывов.

    Вооруженные силы России ранее атаковали склады со снарядами с обедненным ураном в Киевской области.

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    7 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, прокомментировал ситуацию с горючим, передает ТАСС.

    «Интенсифицировали они [ВС РФ] удары по АЗС и так далее, прежде всего в прифронтовых регионах – это огромная проблема», – заявил он. При этом чиновник уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе.

    За последние два месяца на Украине сгорели более 150 автозаправочных комплексов. Такую статистику ранее приводили местные издания со ссылкой на бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

    Ситуацию также оценил бывший украинский премьер Николай Азаров. Политик подчеркнул, что в государстве уже начинается масштабный дефицит горючего, вина за который полностью лежит на Владимире Зеленском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России за двенадцать дней уничтожили 37 используемых украинской армией автозаправочных станций.

    Эксперты объясняют высокую эффективность атак применением новой модификации беспилотника «Герань».

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой заправки.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (9)
    6 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    @ REUTERS/Oleksandr Klymenko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш обнародовал данные о масштабах военной помощи Украине, раскрыв объемы поставок танков, авиации и иных вооружений в разные периоды.

    Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    «Больше всего пожертвований было сделано 2022-2023 годах. Их оценочная стоимость составляет около 15 млрд злотых», – заявил министр. В этот период украинская сторона получила танки Leopard, самолеты МиГ-29, системы ПВО и различные боеприпасы.

    В 2024–2026 годах Польша направила Украине помощь на сумму около 1,55 млрд злотых (примерно 365 млн евро), что составляет 9,4% от общего объема внешней поддержки, сообщил Косиняк-Камыш.

    По его словам, польское содействие Киеву реализуется по трем ключевым направлениям. Первое – поставки вооружения и военной техники. Второе – обучение украинских военнослужащих, прежде всего в рамках европейской тренировочной миссии. Третье – функционирование логистического центра на базе аэропорта Жешув-Ясенка, через который осуществляется переброска военной и гуманитарной помощи. В эту инфраструктуру также входит обеспечение безопасности автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также охрана передаваемого Украине оборудования.

    Польша ранее передала Украине широкий спектр вооружений, включая танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-2, реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы различного назначения – от танковых до артиллерийских и минометных.

    Отдельно министр подтвердил поставки ракет для систем Patriot, управляемые бомбы и запчасти для авиации. Общая стоимость этих партий достигла 412 млн долларов. Он отметил, что решение было согласовано с союзниками по НАТО и не повлияло на боеспособность польской системы ПВО. Косиняк-Камыш отметил, что поддержка Киева продолжается, однако в значительно меньших объемах, поскольку основная часть доступных ресурсов уже исчерпана.

    При этом вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 пока остается открытым. По словам Косиняка-Камыша, Киев заинтересован в получении этих самолетов и предложил в ответ передать Польше беспилотники в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне польское Министерство обороны анонсировало публикацию данных о траншах вооружений Киеву.

    Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче украинцам дальнобойных ракет Patriot.

    Еще в 2024 году Косиняк-Камыш заявлял об исчерпании возможностей для военной помощи Украине.

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    7 июля 2026, 07:18 • Новости дня
    Украинцы перед годовщиной Волынской резни расклеили в Польше плакаты с Бандерой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который приходится на 11 июля, расклеили в Польше плакаты с портретами главаря «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

    Представитель подпольного движения Stop Grave рассказал о провокационных действиях беженцев, передает РИА «Новости». Подпольщики предоставили фотографии листовок, на которых изображен Бандера с подписью «наш герой». Кроме того, на плакатах присутствуют оскорбительные надписи в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.

    Ранее в польском сейме отмечали, что украинские националисты активно распространяют антипольский контент в социальных сетях. Эти публикации связаны с историей запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА. Вопрос трактовки Волынской резни остается наиболее сложным в отношениях между двумя странами.

    Напомним, летом 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Позиция Варшавы заключается в том, что сторонники ОУН-УПА совершали массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств в период с 1939 по 1945 годы. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение лишь на эксгумацию жертв в двух местах на территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    ФСБ России обнародовала архивные документы о ликвидации организатора Волынской резни Дмитрия Клячкивского.

    Представители Варшавы выступили с инициативой обсудить преступления украинских националистов на международном уровне.

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    6 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    В Запорожье ликвидирован обвиняемый в пытках начальник украинской полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожье огнем российских военных ликвидирован начальник четвертого отдела управления полиции Украины капитан Ярошевич, которого местные жители обвиняли в незаконном задержании людей и применении пыток.

    «В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам», – заявили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В июне российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Ранее авиация нанесла удар фугасными бомбами по элитному украинскому подразделению беспилотников «Скифские грифоны».

    Украинская армия переоборудовала школы подконтрольного Киеву Запорожья под укрепленные огневые позиции.

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    6 июля 2026, 20:28 • Новости дня
    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ

    Евраев: ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ

    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали свыше 70 дронов Вооруженных сил Украины на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    По его словам, целью атаки был местный нефтеперерабатывающий завод. В результате инцидента два человека получили осколочные ранения. Пострадавшие оперативно госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    «Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», – написал губернатор в своем канале в Max.

    В ходе ночной атаки беспилотников на регион пострадали двое мирных жителей. Из-за налета дронов власти временно перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

    В конце мая украинские аппараты уже атаковали промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области.

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    6 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»

    Назвавшего запад Украины «Малопольшей» польского чиновника внесли в базу «Миротворца»

    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назвавшего западные области Украины «Малопольшей» руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Украинская сторона обвинила Богуцкого в «действиях, направленных на подрыв отношений между двумя странами», передает RT. Киев считает, что польский чиновник виновен в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни между поляками и украинцами».

    Напомним, представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины историческим термином «Малопольша». Он официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию. Заявление прозвучало на фоне сохраняющихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польша требует от Украины отказаться от героизации ОУН и УПА (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за Волынскую резню.

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    6 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Зеленский попросил у НАТО новые ракеты для ПВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западных партнеров принять решения на саммите Североатлантического альянса в Анкаре для защиты Украины страны после российских ударов.

    Зеленский обратился к странам НАТО с просьбой о новых поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, передает Ura.ru. Заявление он опубликовал после ночного массированного удара российских сил по Киеву и области.

    «Наши военные сегодня показали хорошие результаты в уничтожении дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в области российской баллистики», – заявил Зеленский. По его словам, США и Европа должны на саммите НАТО «выйти с сильными решениями» в поддержку киевского режима.

    Он также обратил внимание на то, что в настоящее время ракеты для комплексов Patriot продолжают оставаться на складах западных союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер признал бессилие систем ПВО перед российскими баллистическими ракетами.

    Напомним, ВСУ не перехватили ни одной баллистической ракеты во время атаки на Киев. Глава украинской столицы Виталий Кличко называл этот удар самым мощным за последнее время.

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    6 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина

    Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

    Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

    «Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина. Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

    Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

    Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ Василий Корж заявил о намерении переехать в Россию.

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал об отправке солдат на занятые российскими силами позиции.

    Мобилизованные украинские военные добровольно сдались в плен под Закотным.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 19:25 • Новости дня
    На Украине разбился отправившийся на перехват российских БПЛА вертолет
    На Украине разбился отправившийся на перехват российских БПЛА вертолет
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Полтавской области на Украине потерпел крушение украинский вертолет Ми-8, пишут украинские СМИ.

    Экипаж вертолета ВСУ выполнял боевое задание по перехвату российских беспилотных летательных аппаратов. Авиакатастрофа произошла 30 июня.

    Информацию о происшествии подтвердил городской совет Бродов Львовской области, где расположено подразделение, к которому был приписан уничтоженный вертолет. В результате падения погиб весь экипаж воздушного судна: капитан Юрий Ворон, майор Валентин Мукшинов, старший лейтенант Богдан Хмель и младший сержант Михаил Деряга.

    В середине июня экипаж украинского бомбардировщика Су-24 погиб при крушении в Хмельницкой области.

    В феврале одиннадцатая бригада армейской авиации ВСУ сообщила о потере вертолета Ми-24 вместе с летчиками.

    В конце прошлого года российский беспилотник «Герань» уничтожил еще один украинский Ми-24 с командиром экипажа Александром Шеметом на борту.

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    6 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по транспортной инфраструктуре противника, ликвидировав важную технику около трех населенных пунктов, сообщило Минобороны о поражении целевых точек ВСУ беспилотниками «Герань».

    Подразделения российской армии успешно атаковали транспортные средства украинских войск на харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения задачи специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань».

    «Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно, железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗЯГЛЯД, утром понедельника Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 13:04 • Новости дня
    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС

    Экономист Лизан: После уничтожения украинских АЗС начнется охота на бензовозы

    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские атаки по АЗС стали серьезной проблемой для Украины, и офис Владимира Зеленского едва ли сможет ее решить. Тем более, что после уничтожения автозаправок ВС России наверняка начнут «охоту» на бензовозы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что за 12 дней российские военные поразили 37 объектов снабжения горюче-смазочными материалами.

    «Всего на Украине около 6 тыс. АЗС. В основном они представляют отделения крупных сетей», – отметил экономист Иван Лизан. В качестве примера он привел заправки Socar, которые принадлежат Азербайджанской национальной нефтяной компании. Собеседник также напомнил, что к началу СВО своя сеть была у Виктора Медведчука – ее позже национализировали.

    «При этом говорить о государственных станциях на Украине не приходится, поскольку прибыль даже с тех, которые перешли в собственность государства, получают приближенные к власти чиновники», – уточнил Лизан. По его словам, АЗС распределены неравномерно и привязаны к количеству потребителей и трафику автомобилей.

    «Таким образом, больше заправок сосредоточено на юго-востоке и основных трассах, например, Киев – Одесса», – добавил эксперт, отметив, что ВС России наносят удары преимущественно по АЗС в прифронтовой зоне. «Среди целей – инфраструктура, расположенная в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской областях», – перечислил аналитик.

    Атаки по АЗС стали серьезной проблемой для украинской стороны, и власти едва ли смогут ее решить. Как напомнил Лизан, в идеале схема поставок нефтепродуктов выглядит следующим образом: энергоресурсы отправляются на НПЗ, затем на нефтебазы, откуда уходят на автозаправки. «На Украине рабочих заводов практически не осталось еще до начала СВО: Одесский, который принадлежал Лукойлу, закрыли, Херсонский – с середины нулевых превратился в нефтебазу, Лисичанский – был остановлен в начале 2010-х», – детализировал экономист.

    «Кременчугский НПЗ, вероятно, использовался как нефтехаб. По нему активно наносились удары», – добавил Лизан. Таким образом, продолжил спикер, в украинском случае фактически исключены два звена из обозначенной цепочки. «Схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправочные станции, которые превратились в склады», – пояснил собеседник.

    Этим и объясняется логика нанесения ударов ВС РФ по АЗС. По прогнозам Лизана, после уничтожения украинских автозаправок начнется «охота» на бензовозы. «В ряде населенных пунктов топливо, начнут продавать просто с автоцистерн. Они могут «мигрировать» с улицы на улицу, но будет достаточно организовать десяток прилетов по ним, и у владельцев пропадет желание выезжать на маршруты, ведь такой транспорт совсем не дешевый», – рассуждает экономист.

    «Кроме того, схема заправки с бензовоза менее удобная по сравнению с АЗС: как минимум потому, что пропускная способность меньше. А если мы говорим про прифронтовую территорию – допустим, трасса, соединяющая Днепропетровск и Харьков, – топливо окажется в дефиците, и, соответственно, мобильность транспорта снизится», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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