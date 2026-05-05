    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    29 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    3 комментария
    5 мая 2026, 20:00 • В мире

    Как колумбийцы стали главной наемной силой для ВСУ

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Власти Колумбии пытаются пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине. Как представители именно этой страны стали основной массой наемников в рядах ВСУ, какое отношение к этому имеет американская разведка – и почему в какой-то мере власти Колумбии даже заинтересованы в том, чтобы наемничество продолжалось?

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия колумбийских наемников в боевых действиях на Украине. «Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине», – написал Петро в своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), добавив, что наемничество запрещено законом Колумбии.

    Нынешний президент страны как раз и сумел добиться принятия этого закона, несмотря на активное сопротивление ряда политиков, связанных с данным «бизнесом». Похоже, он действительно хочет прекратить использование своих соотечественников в качестве расходного материала для чужих войн.

    Между тем Колумбия является одним из крупнейших экспортеров наемников не только на Украину, но и практически во все горячие точки мира. Испанское издание El País со ссылкой на эксперта по национальной безопасности из консалтинговой компании Control Risks Лауру Лисарасо сообщает, что с 2000 года колумбийские наемники присутствовали в десятках стран, в том числе в Йемене, Ливии, Сомали и Афганистане, поскольку Колумбия обладает одной из самых больших и подготовленных армий в мире. «Колумбийские военные на протяжении 60 лет тренируются для борьбы с повстанцами и реально воюют, именно поэтому они так востребованы иностранными армиями и частными охранными агентствами», – утверждает Лисарасо.

    Однако это утверждение не передает всей глубины проблемы. В 2016 году было подписано мирное соглашение между колумбийским правительством и повстанческими группировками, которые вели в стране де-факто партизанскую войну – Революционными вооруженными силами Колумбии. После этого ситуация в стране стабилизировалась, а армия и силы безопасности сократились. А значит, большое количество бойцов осталось без работы.

    Бывшие колумбийские военнослужащие и сотрудники сил правопорядка действительно высоко котируются на мировом рынке военных подрядчиков. Они вполне могут рассчитывать на места в престижных ЧВК вроде Academi (бывшая Blackwater), в охране морских перевозок и даже в частных службах безопасности шейхов ОАЭ. Кроме того, колумбийская Национальная служба стажировок предлагает демобилизовавшимся силовикам освоение гражданских специальностей с последующим трудоустройством.

    Но это для официальных военных. Ни на что подобное не могут рассчитывать боевики левых и правых НВФ, а также огромное количество колумбийцев, не имеющих военного опыта, но остро нуждающихся в деньгах. Постоянно растущее население страны – около 43 млн человек, из которых треть находится в состоянии крайней нищеты. И именно эти люди, а вовсе не отставники-профессионалы, заполнили серый и черный мировой рынок «пушечного мяса», отправляясь на службу к ВСУ, мексиканским наркокартелям, ливийским формированиям.

    Эта часть общества имеет серьезный протестный и криминальный потенциал. Поэтому возможность «канализировать» его за рубеж, отправляя наиболее пассионарную часть на разные войны, объективно в интересах властей. Это снижает угрозу дестабилизации ситуации в стране, еще не слишком устойчивой после почти века политических и криминальных вооруженных конфликтов.

    В то же время поставка наемников на мировой рынок серьезно портит репутацию страны, и так подмоченную долгими гражданскими войнами и наркоторговлей. Неудивительно, что президент Петро этому противодействует. Но удастся ли ему прекратить поставку наемников на украинский фронт – большой вопрос.

    Отметим, что в конце прошлого – начале этого года командование ВСУ официально расформировало четыре интернациональных легиона (батальона), действовавших в составе украинских вооруженных формирований, а их боевиков перевели в обычные соединения. Однако произошло это не потому, что нужда в наемниках отпала, а потому, что они, напротив, стали еще нужнее, но возможности создания для них эксклюзивных условий значительно сократились. Если в начале СВО интернациональный легион территориальной обороны ВСУ затевался противником, который не испытывал тогда особой нужды в живой силе, как в первую очередь пропагандистский проект, то теперь

    наемники превратились едва ли не в важнейшую составляющую сухопутных войск противника.

    Советник главы ДНР Дениса Пушилина, генерал-майор Ян Гагин констатирует, что латиноамериканцев, и прежде всего – колумбийцев, становится в стане врага все больше. Так, если говорить об иностранцах в рядах ВСУ, раньше радиоперехват чаще всего фиксировал переговоры на польском, английском и французском, то теперь это практически полностью испанская речь. Искателей приключений и идейных нацистов из сравнительно благополучных европейских стран, Северной Америки и Австралии среди наемников становится все меньше, а их места занимают нищие колумбийцы, рассчитывающие поправить свои дела, заработав на Украине.

    В мире есть немало и других стран с нищим населением, но в Колумбии уже сформировалась определенная военная традиция, а главное – функционирует мощная вербовочная инфраструктура.

    К ее созданию приложило руку ЦРУ, имеющее давние и устойчивые позиции в данной стране.

    Управление не только курировало все ультраправые вооруженные группировки, но в 60–70-е годы прошлого столетия при его участии создавался и институализировался наркобизнес в Колумбии (тогда он рассматривался в Лэнгли как важное подспорье внебюджетного финансирования «специальных проектов» – террора и откровенного криминала). А с начала 2000-х с его участием налажен экспорт наемников в кризисные регионы, где имеются «интересы США». Занято ли сейчас ЦРУ в отправке наемников из Колумбии на Украину или нет, но именно оно разрабатывало и запускало эту схему.

    Значительная часть колумбийцев, попавших на Украину, не имеет военного опыта и соответствующей подготовки. Тем не менее они демонстрируют выносливость, стойкость и отвагу. К слову, в плен они обычно не сдаются, даже в безвыходной ситуации. Возможно, причиной этому являются зверства колумбийских наемников в отношении мирного населения. Подобных фактов очень много, и они, вероятно, понимают, что за совершенные преступления придется отвечать, попав в плен. Впрочем,

    известны случаи перехода на нашу сторону колумбийцев, которым не выплачивали обещанные деньги.

    Кстати, можно предположить, что количество наемников из этой страны на Украине больше, чем названные Петро семь тысяч. Общее число иностранцев, воюющих в ВСУ, украинские источники определяют в 20 тысяч, а посол России по особом поручениям Родион Мирошник говорит о том, что наибольшее число наемников составляют именно колумбийцы. Причем точного учета боевиков из этой страны – живых и ликвидированных – на Украине никто не ведет.

    А после того, как Киев начнет получать средства выделенного ЕС транша, количество колумбийцев в составе ВСУ может даже увеличиться, если наем будет интенсифицирован, а выделяемые на него суммы возрастут. В настоящий момент, когда приток добровольцев в ВСУ на Украине полностью прекратился и возможна только силовая мобилизация (по сути, насильственный отлов людей на улице), приток иностранных наемников может стать важным ресурсом пополнения украинских формирований.

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит?

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все», – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции?

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами.

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

