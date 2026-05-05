Tекст: Борис Джерелиевский

Президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия колумбийских наемников в боевых действиях на Украине. «Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине», – написал Петро в своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), добавив, что наемничество запрещено законом Колумбии.

Нынешний президент страны как раз и сумел добиться принятия этого закона, несмотря на активное сопротивление ряда политиков, связанных с данным «бизнесом». Похоже, он действительно хочет прекратить использование своих соотечественников в качестве расходного материала для чужих войн.

Между тем Колумбия является одним из крупнейших экспортеров наемников не только на Украину, но и практически во все горячие точки мира. Испанское издание El País со ссылкой на эксперта по национальной безопасности из консалтинговой компании Control Risks Лауру Лисарасо сообщает, что с 2000 года колумбийские наемники присутствовали в десятках стран, в том числе в Йемене, Ливии, Сомали и Афганистане, поскольку Колумбия обладает одной из самых больших и подготовленных армий в мире. «Колумбийские военные на протяжении 60 лет тренируются для борьбы с повстанцами и реально воюют, именно поэтому они так востребованы иностранными армиями и частными охранными агентствами», – утверждает Лисарасо.

Однако это утверждение не передает всей глубины проблемы. В 2016 году было подписано мирное соглашение между колумбийским правительством и повстанческими группировками, которые вели в стране де-факто партизанскую войну – Революционными вооруженными силами Колумбии. После этого ситуация в стране стабилизировалась, а армия и силы безопасности сократились. А значит, большое количество бойцов осталось без работы.

Бывшие колумбийские военнослужащие и сотрудники сил правопорядка действительно высоко котируются на мировом рынке военных подрядчиков. Они вполне могут рассчитывать на места в престижных ЧВК вроде Academi (бывшая Blackwater), в охране морских перевозок и даже в частных службах безопасности шейхов ОАЭ. Кроме того, колумбийская Национальная служба стажировок предлагает демобилизовавшимся силовикам освоение гражданских специальностей с последующим трудоустройством.

Но это для официальных военных. Ни на что подобное не могут рассчитывать боевики левых и правых НВФ, а также огромное количество колумбийцев, не имеющих военного опыта, но остро нуждающихся в деньгах. Постоянно растущее население страны – около 43 млн человек, из которых треть находится в состоянии крайней нищеты. И именно эти люди, а вовсе не отставники-профессионалы, заполнили серый и черный мировой рынок «пушечного мяса», отправляясь на службу к ВСУ, мексиканским наркокартелям, ливийским формированиям.

Эта часть общества имеет серьезный протестный и криминальный потенциал. Поэтому возможность «канализировать» его за рубеж, отправляя наиболее пассионарную часть на разные войны, объективно в интересах властей. Это снижает угрозу дестабилизации ситуации в стране, еще не слишком устойчивой после почти века политических и криминальных вооруженных конфликтов.

В то же время поставка наемников на мировой рынок серьезно портит репутацию страны, и так подмоченную долгими гражданскими войнами и наркоторговлей. Неудивительно, что президент Петро этому противодействует. Но удастся ли ему прекратить поставку наемников на украинский фронт – большой вопрос.

Отметим, что в конце прошлого – начале этого года командование ВСУ официально расформировало четыре интернациональных легиона (батальона), действовавших в составе украинских вооруженных формирований, а их боевиков перевели в обычные соединения. Однако произошло это не потому, что нужда в наемниках отпала, а потому, что они, напротив, стали еще нужнее, но возможности создания для них эксклюзивных условий значительно сократились. Если в начале СВО интернациональный легион территориальной обороны ВСУ затевался противником, который не испытывал тогда особой нужды в живой силе, как в первую очередь пропагандистский проект, то теперь

наемники превратились едва ли не в важнейшую составляющую сухопутных войск противника.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина, генерал-майор Ян Гагин констатирует, что латиноамериканцев, и прежде всего – колумбийцев, становится в стане врага все больше. Так, если говорить об иностранцах в рядах ВСУ, раньше радиоперехват чаще всего фиксировал переговоры на польском, английском и французском, то теперь это практически полностью испанская речь. Искателей приключений и идейных нацистов из сравнительно благополучных европейских стран, Северной Америки и Австралии среди наемников становится все меньше, а их места занимают нищие колумбийцы, рассчитывающие поправить свои дела, заработав на Украине.

В мире есть немало и других стран с нищим населением, но в Колумбии уже сформировалась определенная военная традиция, а главное – функционирует мощная вербовочная инфраструктура.

К ее созданию приложило руку ЦРУ, имеющее давние и устойчивые позиции в данной стране.

Управление не только курировало все ультраправые вооруженные группировки, но в 60–70-е годы прошлого столетия при его участии создавался и институализировался наркобизнес в Колумбии (тогда он рассматривался в Лэнгли как важное подспорье внебюджетного финансирования «специальных проектов» – террора и откровенного криминала). А с начала 2000-х с его участием налажен экспорт наемников в кризисные регионы, где имеются «интересы США». Занято ли сейчас ЦРУ в отправке наемников из Колумбии на Украину или нет, но именно оно разрабатывало и запускало эту схему.

Значительная часть колумбийцев, попавших на Украину, не имеет военного опыта и соответствующей подготовки. Тем не менее они демонстрируют выносливость, стойкость и отвагу. К слову, в плен они обычно не сдаются, даже в безвыходной ситуации. Возможно, причиной этому являются зверства колумбийских наемников в отношении мирного населения. Подобных фактов очень много, и они, вероятно, понимают, что за совершенные преступления придется отвечать, попав в плен. Впрочем,

известны случаи перехода на нашу сторону колумбийцев, которым не выплачивали обещанные деньги.

Кстати, можно предположить, что количество наемников из этой страны на Украине больше, чем названные Петро семь тысяч. Общее число иностранцев, воюющих в ВСУ, украинские источники определяют в 20 тысяч, а посол России по особом поручениям Родион Мирошник говорит о том, что наибольшее число наемников составляют именно колумбийцы. Причем точного учета боевиков из этой страны – живых и ликвидированных – на Украине никто не ведет.

А после того, как Киев начнет получать средства выделенного ЕС транша, количество колумбийцев в составе ВСУ может даже увеличиться, если наем будет интенсифицирован, а выделяемые на него суммы возрастут. В настоящий момент, когда приток добровольцев в ВСУ на Украине полностью прекратился и возможна только силовая мобилизация (по сути, насильственный отлов людей на улице), приток иностранных наемников может стать важным ресурсом пополнения украинских формирований.