Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.3 комментария
Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.
Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России поднял вопрос торговых барьеров, передает РИА «Новости». Армянский лидер призвал найти выход из сложившейся ситуации с поставками отечественных товаров.
«Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», – сообщает агентство.
Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.
Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России.
Россельхознадзор временно приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.
Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая. В начале июня премьер-министр республики Никол Пашинян назвал отмену экспортных ограничений оптимальным шагом.