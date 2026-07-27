Путин: Действуя вопреки Уставу ООН, Запад выпустил джинна из бутылки

Tекст: Катерина Туманова

«Были ведь приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Организации Объединённых Наций. Нет, они просто выпустили джинна из бутылки. Более того, пообещали нам в своё время, Горбачёву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО, – одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее, плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», – сказал президент на встрече с военнослужащими ВМФ России.

Всё это постепенно приближалось к ситуации на Украине, когда власти страны выступали за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Закончилось все госпереворотом, «кровавым и антиконституционным», как отметил Путин.

«И весь Запад сделал вид, что ничего страшного, так и надо. И именно эти действия, абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, и привели к сегодняшнему конфликту на Украине и вынудили нас начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины», – подчеркнул российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине. Песков посоветовал не принимать всерьез западные публикации о позиции России. Путин раскрыл техники восстановления сил при высоких нагрузках.