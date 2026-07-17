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    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

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    17 июля 2026, 16:50 • Новости дня

    Совет Федерации открыл военным доступ к электронным данным ЗАГС

    Совфед одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к базам данных ЗАГС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верхняя палата российского парламента разрешила оборонным ведомствам получать сведения о гражданах из органов ЗАГС в электронном виде для оперативного предоставления социальных гарантий.

    Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, наделяющий Министерство обороны и Росгвардию правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Доступ будет осуществляться в электронном формате, отмечает РИА «Новости».

    Согласно документу, военное ведомство и его территориальные подразделения смогут использовать полученную информацию для быстрого предоставления социальных гарантий и компенсаций. Это коснется действующих военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил, уволенных со службы граждан, а также членов их семей. Кроме того, данные будут применяться для воинского учета.

    Росгвардия получит аналогичную возможность запрашивать необходимые сведения для обеспечения социальных прав своих сотрудников и ветеранов ведомства. Закон также предусматривает предоставление подобных полномочий командирам воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Государственная дума одобрила этот законопроект в первом чтении.

    Двумя годами ранее доступ к информации из единого государственного реестра ЗАГС получила ФСБ России. А осенью прошлого года Министерство обороны обсудило ускорение получения мер социальной поддержки участниками спецоперации через цифровые сервисы.

    16 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины

    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины
    @ REUTERS/Atef Hassan

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родственники колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ, потребовали от киевских властей компенсаций за погибших и пропавших без вести наемников.

    Родственники погибших и пропавших без вести колумбийских наемников устраивают акции протеста на родине, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Sohu. Они настаивают на выплате Киевом страховых компенсаций, помощи в поиске пропавших и возвращении тел погибших.

    В июле семьи боевиков вышли на массовый протест в Боготе, где демонстративно сожгли импровизированный украинский флаг. Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников «бессмысленно воюют и умирают на Украине». Лидер латиноамериканского государства также подчеркнул, что страна должна перестать быть экспортером смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийская правозащитная организация ведет поиск трехсот пропавших без вести наемников ВСУ. А родственники боевиков регулярно просят помощи у российского посольства с репатриацией тел.

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    17 июля 2026, 03:18 • Новости дня
    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске

    Пушилин: Освобождение Славянска будет непростым

    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские силы продолжают укреплять позиции в Славянске, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», – приводит слова главы ДНР ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли окрестностей Славянска и начали заход на позиции, ежедневно уничтожая технику противника.

    Пушилин заявил о взятии под огневой контроль значительной части славянско-краматорской агломерации и продвижении российских войск вдоль Северского Донца.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о превращении Славянска в крепость с заминированными подступами и укрепленными районами в жилой застройке.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении украинских локомотивов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два железнодорожных состава, перевозивших снабжение для украинской армии в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистической инфраструктуре противника, передает ТАСС. Целью атаки стали два локомотива, которые использовались для непрерывного снабжения украинских подразделений военными грузами.

    В оборонном ведомстве подтвердили факт успешного применения беспилотников. «Видеокадры поражения двух железнодорожных локомотивов, задействованных для доставки военных грузов ВСУ, с применением БПЛА «Герань» в районе н. п. Божедаровка Днепропетровской области», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Ранее российские войска уже наносили удары по железнодорожным составам в Днепропетровской и Харьковской областях.

    Ударные аппараты «Герань» также атаковали железнодорожную технику украинской армии в Запорожской области, а до этого были уничтожены четыре локомотива противника в Днепропетровском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля российские беспилотники поразили железнодорожные составы с военной техникой в Днепропетровской и Харьковской областях. Двумя днями ранее Вооруженные силы России уничтожили четыре локомотива противника в Днепропетровской области.

    В конце июня ударные дроны атаковали пять украинских локомотивов в Запорожской и Харьковской областях.

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    16 июля 2026, 23:36 • Новости дня
    Американские военные нанесли удары по аэропорту и мосту в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США атаковали стратегические объекты на юге Ирана, разрушив аэропорт и мост в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе.

    Американские военные нанесли удары по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир провинции Хормозган, передает РИА «Новости».

    Ранее командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии атак по целям в Иране. В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля. Несмотря на это, с 8 июля американская сторона провела несколько атак.

    Центральное командование ВС США оправдывало свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в нарушении договоренностей. Президент США Дональд Трамп 9 июля констатировал, что режим прекращения огня больше не действует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой волны атак по иранской территории.

    Американские войска начали подготовку к возобновлению морской блокады портов противника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

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    16 июля 2026, 19:06 • Новости дня
    Иран призвал страны Ближнего Востока закрыть США доступ к военной инфраструктуре

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран обратился к государствам региона, на территории которых размещены американские военные объекты, с призывом не допускать использования их инфраструктуры для атак по Исламской Республике. Соответствующее заявление распространило иранское внешнеполитическое ведомство.

    «Иран настоятельно призывает соседние государства южного побережья Персидского залива немедленно воспрепятствовать использованию агрессорами своей территории, а также сухопутной, морской и воздушной инфраструктуры для осуществления нападений на Иран, чтобы предотвратить продолжение и расширение войны в регионе», – говорится в заявлении МИД Ирана, передает ТАСС.

    Иранские дипломаты подчеркнули, что Тегеран не рассматривает соседние государства как противников и не намерен вступать с ними в конфронтацию. В ведомстве отметили, что Иран не испытывает «вражды или неприязни ни к одному из своих соседей и государств региона».

    В Тегеране также заявили, что стабильность на Ближнем Востоке возможна только при взаимодействии между странами региона без участия внешних сил. По мнению иранской стороны, ключевым условием для этого является отсутствие иностранного военного присутствия.

    «Единственный путь к миру в регионе – это взаимопонимание и сотрудничество между странами региона без иностранного военного присутствия и без вмешательства США», – подчеркнули в МИД Ирана.

    Обращение Тегерана последовало на фоне сохраняющейся напряженности вокруг американского военного присутствия на Ближнем Востоке. В ряде стран региона размещены базы США, которые Вашингтон использует для проведения операций и обеспечения своих сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пообещали рассматривать территории содействующих противнику стран в качестве законных мишеней.

    Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи предупредил соседей о серьезных последствиях за предоставление военных баз.

    Месяцем ранее иранское дипломатическое ведомство возложило на государства Персидского залива ответственность за предотвращение американских нападений.

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    16 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    Asia Times объяснила мотивы военной инициативы Макрона по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соглашение о поставках вооружений на Украину рискует сорваться из-за вероятного отказа европейских стран оплачивать амбициозные проекты французского лидера, отмечают мировые СМИ.

    Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Киева является исключительно политическим жестом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Asia Times. Европейский союз вряд ли согласится оплачивать производство вооружений для отправки на Украину.

    «Разумеется, он хотел переплюнуть президента США Дональда Трампа – это и послужило реальной политической основой для сделки между Парижем и Киевом», – отмечает автор материала. При этом американский план также имеет изъяны из-за нежелания НАТО финансировать лицензии корпорации Lockheed на перехватчики для комплексов Patriot.

    Журналисты подчеркивают, что отсутствие реального финансирования способно полностью разрушить договоренности. В скором времени европейские государства могут открыто отказаться спонсировать оборонно-промышленный комплекс Франции за счет собственных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали меморандум о поставке ста истребителей Rafale. Французские военные эксперты усомнились в возможности оплаты такого колоссального количества вооружений.

    Позже представители «коалиции желающих» обсудили варианты финансовой поддержки Киева.

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    16 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о планах Франции возобновить производство патронов НАТО

    Париж планирует запустить выпуск малокалиберных боеприпасов стандарта Североатлантического альянса спустя 30 лет простоя из-за растущих потребностей армии.

    Военное ведомство европейской страны решило вернуть на свою территорию создание снарядов малого калибра, передает РИА «Новости». «Производство во Франции, запланированное на 2029 год, будет касаться боеприпасов 5,55x45 мм и 7,62x51 мм, промышленная производственная мощность составит 75 млн единиц в год», – говорится в заявлении министерства.

    Выпуск подобной продукции остановили в 1999 году, напоминает телеканал BFMTV. Долгие годы это считалось экономически невыгодным из-за высокой конкуренции на мировом рынке. Однако пандемия и конфликт на Украине заставили власти пересмотреть подход и восстановить суверенные мощности.

    Новый завод по изготовлению патронов построят на юго-востоке страны в коммуне Клерье. Реализацией масштабного проекта займется объединение трех промышленных компаний. Это позволит удовлетворить нужды вооруженных сил в обучении и подготовке к конфликтам высокой интенсивности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция передала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30.

    Французская компания Eurenco подписала соглашение о строительстве новых заводов боеприпасов в Канаде. Предприятия стран Евросоюза нарастили ежегодный выпуск боеприпасов до двух миллионов единиц.

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    16 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    В Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы

    В Польше создали новое военное подразделение для охраны восточной границы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Польши сформировали специальную структуру Вооруженных сил для защиты восточных рубежей страны и управления инфраструктурой масштабного оборонительного проекта.

    Министерство национальной обороны Польши сформировало новое военное подразделение, предназначенное для усиления охраны государственной границы на востоке страны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, передает пресс-служба министерства.

    По информации министра, в состав созданной структуры войдут четыре бригады. Главной задачей военных станет управление инфраструктурой программы «Восточный щит». Этот правительственный проект предполагает возведение на границе с Белоруссией и Калининградской областью масштабных укреплений, включая траншеи, бетонные заграждения, а также размещение минных полей и использование дронов.

    «Задачей подразделения будет охрана и защита границы, сотрудничество с пограничной охраной, управление инфраструктурой, укреплениями и складами», – заявил Косиняк-Камыш. Он добавил, что военные также будут взаимодействовать с местными властями и гражданским населением для обеспечения безопасности района и оказания помощи в экстренных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной польские власти приступили к строительству дополнительного забора на восточной границе.

    Ранее президент страны Кароль Навроцкий потребовал создавать новые воинские части на восток от Вислы. До этого Варшава развернула разведывательный батальон вблизи рубежей России и Белоруссии.

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    17 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    Армия получила уничтожающие танки Leopard ракетные комплексы «Корнет»

    Ростех поставил войскам уничтожающие Leopard и Challenger комплексы «Корнет»

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы пополнились очередной партией противотанковых систем «Корнет», успешно зарекомендовавших себя в боях против тяжелой западной бронетехники и вражеских беспилотников.

    Очередную поставку ракет и выносных пультов управления для противотанковых систем осуществил холдинг «Высокоточные комплексы», сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

    Оружие массово применяется на передовой, успешно уничтожая танки Leopard и Challenger, а также боевые машины пехоты Bradley. Специальный дистанционный пульт позволяет операторам оставаться в безопасности во время стрельбы.

    «Данный комплекс не случайно остается одним из наиболее востребованных в войсках. Он сочетает в себе высокую точность, надежность и огневую мощь», – заявил индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев.

    Представитель корпорации добавил, что встреча с этим оружием не оставляет шансов современной технике с динамической защитой. Счет пораженных машин давно превысил тысячи единиц. Кроме того, универсальность системы позволяет разрушать фортификации, командные пункты и эффективно сбивать беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ростеха назвали российский ПТРК «Корнет» одним из самых мощных в мире.

    В феврале российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении.

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    17 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    Швейцария сообщила о присоединении к программе закупки боеприпасов НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Берн стал участником специализированной программы Североатлантического альянса, позволяющей совместно закупать и безопасно утилизировать более 2 тыс. видов боеприпасов.

    Европейская республика намерена развивать взаимодействие в военной сфере через агентство Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Швейцария принимает участие в Партнерстве по обеспечению боеприпасами (ASP) агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Это поспособствует совместной закупке боеприпасов, а также их мониторингу и экологически безопасной утилизации», – подчеркивается в правительственном коммюнике.

    Государство взаимодействует с натовским агентством с 1996 года, участвуя в программах приобретения ракет Stinger и комплексов Patriot. Совместные закупки позволяют экономить средства и сокращать сроки поставок вооружений.

    Власти страны уточнили, что участие в программе не нарушает швейцарский нейтралитет. В случае вовлечения одного из государств-партнеров в международный конфликт Берн оставил за собой право выйти из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее специальная комиссия предложила пересмотреть политику швейцарского нейтралитета ради расширения взаимодействия с НАТО.

    В начале прошлого года Совет ЕС утвердил решение о приглашении государства в проект «военного Шенгена».

    Позже швейцарский парламент одобрил смягчение запрета на экспорт вооружений в зоны военных конфликтов.

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    17 июля 2026, 11:20 • Новости дня
    Совет Федерации одобрил закон о регулировании искусственного интеллекта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совет Федерации одобрил закон, регулирующий разработку, внедрение и использование больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в России.

    Документ определяет такие модели, как программы с количеством параметров не менее одного миллиарда, способные выполнять интеллектуальные задачи на уровне человека или выше, передает РИА «Новости».

    Новый закон вводит понятия суверенной и национальной ИИ-моделей. Суверенная модель должна быть создана российским юридическим лицом, полностью контролироваться им, технически воспроизводиться и размещаться в отечественных центрах обработки данных.

    Национальная модель также разрабатывается российской компанией, но допускает использование зарубежных компонентов с открытой лицензией. Обе категории обязаны соответствовать законодательству России и традиционным духовно-нравственным ценностям.

    Разработчикам таких нейросетей предоставят государственную поддержку: финансовую, имущественную, гарантийную и информационную. Кроме того, им разрешат обучать ИИ-модели на данных федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к этой информации будет определять правительство по согласованию с органами безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон о регулировании сферы искусственного интеллекта в окончательном чтении. Эксперты отметили отсутствие в документе обязательной маркировки дипфейков. Вице-премьер Дмитрий Григоренко исключил возможность запрета иностранных нейросетей на территории страны.

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    17 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Конгрессмены США предложили закрепить контроль человека над оружием с ИИ

    Axios: Конгресс США решил ограничить роль ИИ в решениях о применении оружия

    Tекст: Мария Иванова

    В Вашингтоне разработали проект, требующий от американских военных лично утверждать цели для атак, чтобы исключить передачу права на использование летального вооружения алгоритмам.

    Инициативу разработали представители обеих партий, передает РИА «Новости».

    «Законодатели из обеих партий разработали законопроект, предполагающий, что окончательное решение о применении летального оружия в военных действиях США будет принимать человек, а не ИИ или машины», – цитирует агентство портал Axios. Проект получил название акта о человеческом контроле над автономным оружием.

    Согласно тексту, Министерство обороны обязано гарантировать контроль людей над смертоносными системами. Первые пять лет командиры должны подтверждать предложенные нейросетями цели с помощью независимых данных. При этом новые требования не затронут комплексы противоракетной обороны.

    Ранее газета Wall Street Journal отмечала использование алгоритма Claude от компании Anthropic в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Разработчик категорически запрещает применять продукт для насилия или создания вооружений.

    Пентагон также планирует на постоянной основе внедрить систему искусственного интеллекта Maven. Этот проект разработан компанией Palantir специально для американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Пентагон пересмотрел доктрину выбора военных целей для искусственного интеллекта.

    Американское военное ведомство активно использует нейросети для определения координат объектов противника.

    Руководство оборонного блока США рассматривало возможность применения алгоритмов при перехвате баллистических ракет.

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    17 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о двукратном росте поставок на передовую

    Минобороны: Беспилотники позволили удвоить объемы доставки грузов на фронт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Применение дронов и наземных роботов позволило более чем вдвое увеличить объемы материальных средств, поступающих на линию боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны России в ходе заседания коллегии ведомства.

    «За счет комплексного применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, а также совершенствования способов доставки материальных средств более чем в два раза увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения», – заявил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик. Его слова приводит канал Минобороны в Max.

    Кроме того, мобильность и боевые возможности войск в зоне спецоперации значительно возросли благодаря увеличению количества высокопроходимой техники. В штурмовых подразделениях число мотоциклов, багги и мотовездеходов увеличилось на 30%.

    В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Александра Санчика заместителем министра обороны.

    В феврале текущего года для снабжения войск создали специальную роту наземных робототехнических комплексов.

    Месяцем ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов анонсировал отправку на передовую около 20 тыс. новых грузовых беспилотников.

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    17 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    ВСУ перебросили насильно мобилизованных в Сумскую область

    Киев направил подразделения насильно мобилизованных в Сумскую область

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование усилило позиции в Сумской области за счет солдат штурмового полка, укомплектованного принудительно призванными гражданами.

    Украинские военные направили в Сумскую область подразделения, сформированные из принудительно мобилизованных граждан. По данным представителя российских силовых структур, речь идет об усилении позиций на данном направлении, передает РИА «Новости».

    «Командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25-го ОШП «Рысь», укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае 2026 года», – заявил собеседник агентства.

    При этом командир подразделения Андрей Чепурко сейчас занят вопросами личной безопасности. Накануне у дверей квартиры родителей Чепурко в поселке Слобожанское Харьковской области было обнаружено взрывное устройство.

    В этих регионах активные боевые действия ведет российская группировка «Север». За прошедшие сутки противник потерял там до 195 военнослужащих, три бронемашины, 13 автомобилей, пять артиллерийских орудий, а также станции РЭБ и разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суточные потери украинской армии в боях с группировкой «Север» превысили 210 человек.

    Ранее для сдерживания российского наступления в Сумскую область перебросили подразделения переформированного танкового батальона. В число дополнительных подкреплений на этом направлении вошли бойцы отдельного штурмового полка «Скала».

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    17 июля 2026, 16:03 • Новости дня
    Минобороны обсудило модернизацию армии и обеспечение спецоперации

    Tекст: Денис Тельманов

    Приоритетными темами прошедшего заседания коллегии Минобороны РФ стали развитие беспилотных систем, противодействие воздушным атакам и социальная защита военнослужащих вместе с их семьями.

    В ходе работы коллегии Министерства обороны России обсуждались ключевые аспекты развития Вооруженных сил, передает ТАСС. Участники встречи детально проанализировали потребности подразделений, выполняющих задачи на линии соприкосновения.

    «Особое внимание было уделено модернизации вооруженных сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО, включая вопросы развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения противника, совершенствования системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники», – говорится в сообщении ведомства.

    Помимо вопросов вооружения, отдельным пунктом повестки стала социальная защита. Представители министерства уточнили, что реализация мер поддержки самих военнослужащих и членов их семей находится на особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент России Владимир Путин отметил позитивные изменения в материальном обеспечении войск. В конце прошлого года глава государства призвал высокими темпами продолжать модернизацию Вооруженных сил.

    Военные корреспонденты предложили министру обороны Андрею Белоусову ряд инициатив для совершенствования мер социальной поддержки участников спецоперации.

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    Россия извлекла максимум из «духа Анкориджа»

    Уже почти год после саммита России и США на Аляске «дух Анкориджа» остается одним из важных элементов в вопросах украинского урегулирования. Несмотря на отсутствие подписанных соглашений, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа изменила ситуацию вокруг конфликта. При этом одни эксперты относятся к «духу Анкориджа» скептически, другие считают его успехом. Но за полярными оценками остается главный вопрос: что на самом деле скрывается за этой формулировкой и какие реальные результаты саммит на Аляске принес России? Подробности

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    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

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    Демарш Болгарии в отношении Украины удивил всех в Европе

    Став первым государством, официально покинувшим так называемую коалицию желающих, Болгария и ее руководство оказались под особым наблюдением со стороны стран НАТО и ЕС, которые продолжают поддержку режима на Украине. Но как небогатая и маловлиятельная София решилась на этот шаг? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Бабушки в парках превратились в национальный проект

      Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      США открыли против Кубы «дело врачей»

      Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Ну и где эта ваша демократия

      Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

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    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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