Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
Совет Федерации открыл военным доступ к электронным данным ЗАГС
Совфед одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к базам данных ЗАГС
Верхняя палата российского парламента разрешила оборонным ведомствам получать сведения о гражданах из органов ЗАГС в электронном виде для оперативного предоставления социальных гарантий.
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, наделяющий Министерство обороны и Росгвардию правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Доступ будет осуществляться в электронном формате, отмечает РИА «Новости».
Согласно документу, военное ведомство и его территориальные подразделения смогут использовать полученную информацию для быстрого предоставления социальных гарантий и компенсаций. Это коснется действующих военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил, уволенных со службы граждан, а также членов их семей. Кроме того, данные будут применяться для воинского учета.
Росгвардия получит аналогичную возможность запрашивать необходимые сведения для обеспечения социальных прав своих сотрудников и ветеранов ведомства. Закон также предусматривает предоставление подобных полномочий командирам воинских частей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Государственная дума одобрила этот законопроект в первом чтении.
Двумя годами ранее доступ к информации из единого государственного реестра ЗАГС получила ФСБ России. А осенью прошлого года Министерство обороны обсудило ускорение получения мер социальной поддержки участниками спецоперации через цифровые сервисы.