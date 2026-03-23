Кимаковский рассказал о минировании домов и укреплениях ВСУ в Славянске

Кимаковский: ВСУ превращают Славянск в крепость и минируют жилые дома
ВСУ ведут активную подготовку Славянска к обороне, минируя подходы к городу и создавая укрепленные районы в частном секторе и многоэтажных домах, передает «Вести». Об этом сообщил помощник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский отметил, что Славянск для российских военных имеет особое значение, поскольку именно с этого города началась Русская весна. По его словам, украинские военные осознают важность города и «будут за него биться».
Он также подчеркнул, что Славянск готовят как крепость по аналогии с Константиновкой: «Они минируют окружение города, создают в частных секторах укрепрайоны, готовят к обороне многоэтажные постройки». Кимаковский добавил, что ВСУ рассчитывают на длительное противостояние, понимая символическую значимость города для России.
Российские силовики сообщили, что детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда».
В Славянске объявили о принудительной эвакуации несовершеннолетних с 38 улиц на востоке и северо-востоке города.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что подразделения группировки войск «Южная» продвигаются в сторону Славянска широким фронтом.