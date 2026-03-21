Киев вывез «в никуда» детей из подконтрольного ВСУ Славянска

Tекст: Вера Басилая

Принудительная эвакуация детей из находящегося под контролем ВСУ Славянска в ДНР вызвала резонанс из-за отсутствия информации о месте их дальнейшего пребывания.

Источник агентства сообщил, что организация размещения несовершеннолетних вызывает множество вопросов среди местных жителей и социальных служб, передает РИА «Новости».

В силовых структурах отметили, что принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов, поскольку детей фактически вывозят «в никуда».

По уточнению источника, в некоторых случаях сотрудники социальных служб пытаются найти и установить связь с дальними родственниками детей, чтобы передать их на воспитание, однако эти усилия можно считать максимумом действий со стороны украинских социальных работников.

Также собеседник добавил, что на Славянско-Краматорском направлении военнослужащие ВСУ несут существенные потери.

Ранее в Славянске объявили о принудительной эвакуации несовершеннолетних с 38 улиц на востоке и северо-востоке города.

Верховная рада приняла закон, разрешающий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей.

В декабре 2025 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР.