    Пашинян лишил армянские диаспоры права голоса
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    В России бесследно исчезли еще две фуры с агрессивными узбекскими пчелами
    Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет
    Песков: Слова Путина о кандидатуре Шредера вызвали бурю обсуждений в Европе
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны
    Король Малайзии стал владельцем российского лимузина Aurus Senat
    От участия в «Евровидении» отказались пять стран
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    11 мая 2026, 19:30 • Новости дня

    Росатом пообещал ответить Венгрии на вопросы по АЭС «Пакш-2»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев заявил, что корпорация готова предоставить ответы на все вопросы венгерских властей по проекту строительства АЭС «Пакш-2» сразу после утверждения нового состава правительства Венгрии.

    Такое заявление последовало в ответ на слова кандидата на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштвана Капитаня о возможном пересмотре условий соглашения по «Пакш-2», передает ТАСС.

    Лихачев подчеркнул, что у Росатома уникальный опыт в экспортном строительстве атомных электростанций и глубокое понимание экономики подобных проектов. По его словам, все расчеты и обоснования компания готова предоставить венгерской стороне при необходимости. Он пояснил, что договоры в сфере атомной энергии традиционно непубличны из-за специфики отрасли.

    Глава Росатома заверил, что после формирования нового правительства венгерские специалисты смогут ознакомиться со всеми документами и задать интересующие вопросы. Лихачев также отметил, что российская и венгерская стороны преследуют одну цель – реализовать проект «Пакш-2» максимально быстро, качественно и по оптимальной цене.

    Напомним, кандидат на пост главы Минэкономики Венгрии Иштван Капитань сообщил, что Будапешт планирует изменить условия возведения атомной электростанции по проекту Росатома.

    В апреле глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    11 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    В Венгрии заявили о планах пересмотреть договор по АЭС «Пакш-2»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сформированный в Будапеште кабинет министров планирует изучить закрытые соглашения по возведению АЭС «Пакш-2» ради снижения затрат на производство электроэнергии.

    Будапешт планирует изменить условия возведения атомной электростанции по проекту Росатома, передает ТАСС. Выдвинутый премьер-министром Петером Мадьяром кандидат на пост главы Минэкономики Иштван Капитань обозначил это приоритетной задачей. «Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС «Пакш-2», – заявил политик.

    Потенциальный министр пояснил, что контракты носят закрытый характер, поэтому новое руководство приступит к их изучению в ближайшее время. Победившая на апрельских выборах партия «Тиса» выступает за постепенный отказ от российских энергоносителей и считает стоимость станции сильно завышенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о намерении пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил готовность к открытому диалогу с венгерскими партнерами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал долгое возведение станции серьезным провалом властей страны.

    11 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

    Политолог Корнилов: Москва может не признать выборы в Армении

    Tекст: Олег Исайченко

    Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.

    «Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

    Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

    «Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

    Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 13:24 • Новости дня
    Будапешт намерен ликвидировать зависимость от российских энергоносителей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новое венгерское правительство планирует избавиться от энергетической зависимости от России, однако пока продолжит закупать российские энергоносители, заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан.

    Будапешт намерен ликвидировать зависимость от российских энергоносителей, сказала Орбан, передает ТАСС. При этом страна в настоящее время пока не планирует отказываться от поставок нефти и газа из России.

    «С помощью дипломатических инструментов министерство иностранных дел будет стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны», – сообщила Орбан.

    Выдвинутая новым премьер-министром Петером Мадьяром кандидат добавила, что правительство рассматривает возможность использования Адриатического трубопровода в дополнение к нефтепроводу «Дружба».

    Поставки по новому маршруту из хорватских портов должны быть предсказуемыми и экономически обоснованными, подчеркнула Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан получит дополнительную должность вице-премьера в новом правительстве. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр выдвинул ее кандидатуру на этот пост.

    11 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение о введении санкций против ряда российских образовательных и детских учреждений.

    В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны России, региональное отделение ДОСААФ в Севастополе, а также пять детских центров, включая Всероссийский центр «Алые паруса» в Евпатории и «Орленок» в Туапсе, передает ТАСС.

    В Брюсселе обвиняют эти организации в размещении детей, якобы эвакуированных из зоны боевых действий на Украине в начале спецоперации, что в Евросоюзе называют «незаконной депортацией».

    Европейским компаниям и общественным организациям теперь запрещено поддерживать с этими российскими юрлицами какие-либо финансовые отношения. Активы указанных организаций, если таковые будут обнаружены на счетах в банках Евросоюза, подлежат немедленной заморозке.

    В апреле ЕС ввел санкции против главы Эрмитажа Михаила Пиотровского.

    В прошлом году ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Натальи Виртуозовой.

    11 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Суд принял заявление о банкротстве сына певицы Валерии
    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы принял заявление кредитора о признании сына певицы Валерии Арсения Шульгина банкротом.

    «Заявление кредитора Березовского Филиппа Юрьевича о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) Шульгина Арсения Александровича банкротом поступило в суд 8 мая», – сказано в документе, передает ТАСС.

    Ранее суд уже взыскал с Шульгина в пользу предпринимателя Филиппа Березовского сумму долга по трем договорам займа. По данным СМИ, сын занимался проектами по привлечению инвестиций в майнинг криптовалют и импорт автомобилей из Китая в Россию.

    В апреле арбитражный суд Москвы признал банкротом Евгению Шпигель, супругу бывшего фармацевтического магната Бориса Шпигеля, и запустил продажу ее имущества на погашение многомиллиардных долгов.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    11 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Король Малайзии стал владельцем российского лимузина Aurus Senat

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Малайзии султан Ибрагим сообщил, что после визита в Россию его автопарк пополнил российский лимузин Aurus Senat.

    Монарх посетил Москву на торжества, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    «Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией», – сообщил король Ибрагим в соцсетях.

    Церемония передачи лимузина состоялась в музее «Гараж особого назначения» в Москве. В сообщении отмечается, что автомобили марки Aurus известны своим сочетанием современных технологий и высоких стандартов безопасности.

    В 2024 году северокорейский лидер Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

    В январе президент Палестины Махмуд Аббас использовал черный Aurus во время визита в Москву.

    11 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Эксперт: Дуров боится потерять деньги, поздравляя россиян с 9 Мая

    Tекст: Олег Исайченко

    День Победы считают самым важным праздником не только россияне, но и наши соотечественники за рубежом. Многие из них празднуют 9 Мая, несмотря на риск наказания со стороны властей недружественных нам стран. Впрочем, находятся и те, кто предпочитает забыть о памятной дате. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров, не ставший поздравлять аудиторию мессенджера с 9 Мая, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев.

    «Значение праздника 9 Мая всегда было велико для России. Но особую роль День Победы приобрел в условиях текущей агрессии западных стран руками Украины против нашей страны. Понятно, что в таких условиях нередко люди проводят параллели между Великой Отечественной войной и СВО», – говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты России.

    «Кроме того, население России видит заявления и действия европейцев, их попытки переписать историю, желание проигнорировать тот факт, что более 70% военной машины фашистской Германии было уничтожено именно Красной армией», – продолжает спикер.

    И это осознание действительности есть не только у граждан, живущих в России, но и соотечественников за рубежом. Поэтому часть из них по-прежнему участвует в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, даже вопреки рискам из-за запретов и ограничений местных властей.

    «Оппонентами ведется серьезная борьба с русской культурой, исторической памятью. И для многих соотечественников за рубежом участие в памятных мероприятиях может закончиться наказанием со стороны враждебных нам местных властей. Это хорошо видно в Прибалтике, где запрещается все русское», – продолжает Григорьев.

    Между тем, по его словам, есть и те, кто руководствуется своими личными мотивами, игнорируя 9 Мая. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров. Пользователи Сети обратили внимание, что предприниматель не стал обращаться к своей многомиллионной российской аудитории в День Победы. Вместо этого он опубликовал результаты конкурса, в рамках которого раздал несколько десятков тысяч долларов.

    «С одной стороны, Дуров находится под колоссальным влиянием западных идей. Кроме того, как мы знаем, он находится под огромным прессингом со стороны стран Запада. Все помнят его арест во Франции по надуманным причинам», – рассуждает Григорьев.

    «Поэтому можно допустить, что его решение не поздравлять россиян с Днем Победы связано с тем, что в противном случае пострадал бы он сам и его кошелек. Но, с другой стороны, сам Дуров никогда не был настоящим патриотом страны, где он родился. Так что тут сыграли свою роль сразу два фактора», – заключил собеседник.

    Так, 9 мая 2012 года Павел Дуров в своем аккаунте вместо поздравления россиян с Днем Победы опубликовал пост про сталинские репрессии. 

    9 мая по всей России прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Главным событием стал традиционный парад Победы в Москве. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какое значение имеет его проведение в условиях нынешней внешнеполитической обстановки.

    Памятные мероприятия прошли и в ряде других стран мира: шествия «Бессмертного полка», концерты, выставки, кинопоказы, возложения цветов, а также акции «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и «Огонь памяти». В них приняли участие соотечественники, ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты, деятели культуры и друзья России, сообщается на сайте Россотрудничества.

    Одним из центральных событий стали шествия «Бессмертного полка», прошедшие в Аргентине, на Кипре, в Малайзии, Танзании, США, Франции, Испании и других странах. В Буэнос-Айресе акция собрала участников на площади Сан-Мартина, где также прошли трансляция парада Победы, полевая кухня и концерт.

    На Украине граждане также пытались почтить память героев войны. Так, в Киеве горожане возлагали цветы к обелиску Вечной славы. Аналогичная ситуация была зафиксирована в Харькове. Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 Мая больше не считается государственным праздником, а демонстрация символов праздника пресекается и карается. Наказание за символы Победы предусмотрены и в Литве – в этом году полиция Вильнюса у входа на Антакальнисское кладбище задержала мужчину с георгиевской лентой.

    11 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Красный Крест посетил тысячи военнопленных в России и на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Международного комитета Красного Креста с февраля 2022 года посетили восемь тысяч военнопленных. Встречи проходили как на территории России, так и на Украине.

    «Нам удалось посетить восемь тысяч военнопленных с начала конфликта по обе стороны, но преимущественно на Украине. То есть большая часть тех, кого мы посетили – российские военнопленные», – заявила глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб, передает РИА «Новости»

    Она добавила, что общение с пленными проходит на регулярной основе. Более точные данные о количестве посещенных людей Машлаб раскрывать отказалась, сославшись на строгую конфиденциальность этой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинская сторона направила России перечень военнослужащих для масштабного обмена. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских пленных. До этого Международный комитет Красного Креста решил адресно посещать россиян на украинской территории.

    11 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Кандидат в главы МИД Венгрии отказалась вооружать Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будапешт сохранит прежний внешнеполитический курс, отказавшись поставлять вооружения и военных Киеву, а также участвовать в крупном европейском кредите, сообщила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан.

    Будущее руководство Венгрии не станет отправлять на Украину оружие и солдат, а также откажется от участия в предоставлении Киеву кредита Евросоюза на 90 млрд евро, передает ТАСС. Такое заявление сделала Анита Орбан, выдвинутая новым премьер-министром Петером Мадьяром на пост главы министерства иностранных дел.

    «Венгрия не будет направлять оружие или солдат на Украину», – сказала она в ходе слушаний в парламентском комитете по делам Евросоюза. Дипломат добавила, что страна не исключает совместного заимствования для других целей, однако участвовать в кредитовании Киева не намерена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Предыдущий премьер-министр Виктор Орбан блокировал предоставление Киеву европейского кредита на 90 млрд евро. Позже уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с этой финансовой помощи.

    11 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    В Калининграде лось ворвался в жилой дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лось ворвался в дом к жителю Калининграда, разбив панорамное стекло и упав в пустой бассейн, сообщила администрация города.

    Инцидент произошел накануне около 22.00, когда на экстренный номер 112 поступил сигнал от жителя улицы Воздушной. «К нему в дом ворвался... лось. Животное разбило панорамное стекло в жилище и упало в бассейн без воды», – сообщила калининградская администрация в Max.

    На место прибыли сотрудники министерства природных ресурсов, ветеринары калининградского зоопарка, спасатели МЧС России, а также специалисты городских служб. Животное было усыплено специальным препаратом, погружено в кузов машины и вывезено в лес. В администрации отметили, что после пробуждения лось спокойно ушел в лесную чащу.

    Отмечается, что это уже второй подобный случай за последние дни. В пятницу специалисты спасли еще одного лося, случайно забредшего в Калининград.

    Ранее медведь растерзал жеребенка рядом с жилым домом под Иркутском.

    11 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Во дворце Ирины Винер прошел концерт о героях России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве 10 мая состоялся масштабный гала-концерт «Сказ о доблести и чести – 2», приуроченный к празднованию Дня Победы. Площадкой для постановки стал Дворец Ирины Винер, где на одной сцене объединились музыка, спорт, театр и современные технологии.

    В программе приняли участие известные спортсмены, солисты Большого и Мариинского театров, а также симфонический оркестр под управлением дирижера Михаила Шехтмана, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Постановка включала элементы художественной гимнастики, хореографии и театрального действия. Автором идеи и главным режиссером проекта выступила председатель комиссии ОП РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, Герой Труда РФ Ирина Винер.

    Особое место в представлении заняли исторические хроники и кадры сражений, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Каждая часть концерта была посвящена выдающимся героям и полководцам, оставившим след в истории страны. Зрителям напомнили о подвигах Вещего Олега, Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра I, адмирала Федора Ушакова, маршала Георгия Жукова и дважды Героя России Михаила Гудкова.

    «Эти имена навеки останутся в сердцах нашего народа. Мы должны знать историю нашей великой страны и чтить память защитников Отечества, которые подарили нам возможность жить сегодня. Только передавая знания из поколения в поколение, мы сохраним прошлое, научим любить и всегда помнить наших героев», – подчеркнула Ирина Винер.

    Мероприятие состоялось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

    11 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Страны ЕС начали обсуждать 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, который предусматривает новые ограничения для российского военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения.

    «Мы направили запрос странам ЕС по новым рестрикциям. Санкции должны быть направлены на российский ВПК, а также на теневой флот», – сказала Каллас, передает ТАСС. По ее словам, сейчас принято решение переходить к принятию санкций в рабочем режиме, постепенно, без согласования крупных пакетов.

    Она отметила, что любые меры, ограничивающие доходы России, будут приниматься постоянно.

    В апреле страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну.

    11 мая 2026, 17:00 • Новости дня
    Названы сроки начала поставок российской нефти в Индонезию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые поставки российской нефти в Индонезию могут начаться в течение одной-двух недель, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    По словам министра, сейчас обсуждаются только технические детали и логистика, необходимые для организации доставки топлива, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что между Индонезией и Россией уже достигнута договоренность о закупке нефти, а соответствующий контракт подписан. «Сделка уже есть, контракт уже подписан», – заявил Бахлил Лахадалия, выступая перед журналистами в Джакарте.

    В апреле Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    На прошлой неделе японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина в рамках диверсификации источников импорта.

    11 мая 2026, 17:45 • Новости дня
    Канада ввела санкции против матери Кадырова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канада ввела новые санкции против России, под которые попали пять компаний и 23 физических лица, включая мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову.

    «Канада решительно осуждает действия России и вводит санкции в отношении еще 23 физических и пяти юридических лиц», – сказано в заявлении канадского МИД, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что в результате этих мер под антироссийскими санкциями Канады теперь находятся 80 физических и юридических лиц.

    В обновленный список попала 72-летняя Аймани Кадырова, а также такие организации, как добровольное общество содействия армии, авиации и флоту «ВОИН», Юнармия Севастополя, волгоградский волонтерский центр «Участие» и учебный центр и детский лагерь «Авангард».

    В понедельник ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны.

    Британия наложила санкции на глав Росмолодежи и «Юнармии».

