Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Киеву в обход Венгрии

ЕС может согласовать заблокированный Венгрией кредит Киеву до 26 апреля

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил осведомленный европейский источник, кредит уже согласован на уровне постоянных представителей, передает РИА «Новости».

Источник сообщил: «Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.