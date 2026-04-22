Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Киеву в обход Венгрии
ЕС может согласовать заблокированный Венгрией кредит Киеву до 26 апреля
Евросоюз планирует до конца текущей недели завершить согласование кредита для Киева на сумму 90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия, сообщил осведомленный европейский источник.
Как уточнил осведомленный европейский источник, кредит уже согласован на уровне постоянных представителей, передает РИА «Новости».
Источник сообщил: «Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня».
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.