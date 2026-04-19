Песков: Евросоюз все равно нашел бы способ разблокировать кредит для Киева

Tекст: Дарья Григоренко

«Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», – заявил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

Ранее представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари сообщил, что в Брюсселе признали неточность в заявлении о времени выделения Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Киев до сих пор не подписали обязательные документы для выплаты 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить из этой суммы 45 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в любом случае согласовать данный кредит.