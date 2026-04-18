Системы ПВО сбили три беспилотника над Ульяновской областью

Силы ПВО уничтожили три вражеских дрона над территорией Ульяновской области

Tекст: Мария Иванова

Отражение атаки обошлось без пострадавших и повреждений имущества, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. В настоящее время на месте падения фрагментов работают сотрудники специальных служб.

Глава региона также обратился к местным жителям с предупреждением. «Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО», – подчеркнул Русских.

Он добавил, что приближаться к упавшим частям аппаратов крайне опасно для жизни. Специалисты продолжают обследование территории падения дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в марте российские военные нейтрализовали пять вражеских беспилотников в небе над Ульяновской областью. Несколькими днями ранее дежурные системы защиты ликвидировали две воздушные цели в этом же регионе. До этого средства противовоздушной обороны успешно уничтожили еще два украинских дрона.