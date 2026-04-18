  Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован
    Морская блокада приземлила самолеты
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Эксперт рассказал о пользе мужского маникюра
    Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    Россия получила право размещать военных в Индии
    Напавший на полицейских в Оренбургской области мужчина задержан
    Лукашенко об отношениях с Западом: Я не их сукин сын
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    18 апреля 2026, 10:20 • Новости дня

    Системы ПВО сбили три беспилотника над Ульяновской областью

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Ульяновской областью уничтожены три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе, не вызвав разрушений и жертв.

    Отражение атаки обошлось без пострадавших и повреждений имущества, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. В настоящее время на месте падения фрагментов работают сотрудники специальных служб.

    Глава региона также обратился к местным жителям с предупреждением. «Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО», – подчеркнул Русских.

    Он добавил, что приближаться к упавшим частям аппаратов крайне опасно для жизни. Специалисты продолжают обследование территории падения дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в марте российские военные нейтрализовали пять вражеских беспилотников в небе над Ульяновской областью. Несколькими днями ранее дежурные системы защиты ликвидировали две воздушные цели в этом же регионе. До этого средства противовоздушной обороны успешно уничтожили еще два украинских дрона.

    17 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Зеленский угрожает руководству Белоруссии судьбой Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В приграничных районах Белоруссии якобы ведется подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог в направлении украинской территории, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил о «подозрительной активности» в приграничной зоне Белоруссии со ссылкой на данные украинской разведки, пишет «Газета.Ru».

    «Россия еще раз будет пытаться втянуть в конфликт белорусское государство», – заявил украинский лидер.

    Зеленский также добавил, что поручил по соответствующим каналам предупредить руководство Белоруссии о готовности украинской стороны защищать свою территорию.

    По его мнению, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны стать «предостережением» для белорусских властей от возможных ошибок.

    В феврале советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Напомним, в ночь на 3 января 2026 года США провели спецоперацию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы, в ходе которой элитный спецназ Delta Force захватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в их резиденции в Каракасе. По данным СМИ, штурм занял считанные минуты, после чего Мадуро задержали, вывезли вертолетом на десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima и затем доставили в США для последующего суда по обвинениям в наркотерроризме.

    17 апреля 2026, 21:28 • Новости дня
    Депутат из партии Зеленского предложил мобилизовать пенсионеров
    @ Sina Schuldt/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко заявил, что следующими под мобилизацию на Украине могут попасть полицейские, пограничники, военные пенсионеры и запасники.

    По словам Остапенко, на Украине имеется значительное количество бывших военнослужащих, находящихся в запасе или уже получающих пенсии, однако они не вовлечены в мероприятия по защите страны, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    «У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины», – отметил он.

    Депутат подчеркнул, что привлечение этих категорий граждан позволит избежать необходимости понижать возраст для мобилизации.

    В марте на Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации.

    Ранее командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил призывать на военную службу на Украине мужчин и женщин с 18 лет, чтобы обеспечить выживание страны.

    Генерал ВСУ Романенко предлагал мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    17 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    Украинку не пустили в Польшу из-за аномально радиоактивной 100-долларовой купюры
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники польской пограничной службы отказали во въезде украинской путешественнице, перевозившей 100-долларовую банкноту с экстремально высоким фоном излучения.

    Польские пограничники обнаружили у гражданки Украины купюру в 100 долларов, уровень радиации у которой превышал допустимую норму в 1905 раз, пишет украинское издание «Страна».

    Инцидент произошел при попытке пересечения государственной границы.

    Женщина пояснила, что везла с собой крупную сумму наличными. По ее словам, 10 тыс. долларов предназначались для приобретения автомобиля за рубежом. Однако власти приняли решение отказать ей во въезде на территорию Польши из-за опасной находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники обнаружили 1 млн долларов наличными под капотом направлявшегося в Румынию автомобиля. Венгерские правоохранители показали видео процесса подделки накладных для перевозки украинских наличных денег через границу. Польская таможня вернула на Украину 35 вагонов со строительным мусором под видом металлолома.

    18 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) подготовила стратегию на случай отмены санкций против российских команд и их возвращения на международные турниры, заявил глава ассоциации Андрей Шевченко.

    «Мы работаем над отношениями с нашими стейкхолдерами. Мы сейчас живем в мире, где нужно постоянно держать отношения, обновлять их, работать над ними», – сказал Шевченко, передает RT.

    Глава ФИФА Джанни Инфантино якобы заявлял, что возвращение российских футболистов пока не рассматривается.

    В феврале Инфантино призывал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

    18 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления Украины, направленные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать лишь пословицей «в семье не без урода», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что заявления Киева, искажающие историческую память, можно охарактеризовать русской пословицей «в семье не без урода», передает ТАСС.

    Она отметила, что подобные попытки фальсификации особенно заметны накануне Дня памяти жертв советского народа, который впервые пройдет 19 апреля.

    Захарова подчеркнула, что участие некоторых украинцев, чьи предки сражались во Второй мировой войне, в подобных искажениях истории вызывает сожаление. Она напомнила, что подобные тенденции наблюдались и среди молодежи в России в 1980-90-е годы, когда молодые люди вели легкомысленные разговоры о преимуществах распространения влияния Третьего рейха на Восток.

    Дипломат отметила, что участники таких рассуждений часто не знали, что план «Ост» предполагал не расширение территорий, а «очищение» их от местного населения. В частности, по словам Захаровой, славянам отводилась роль прислуги для «высшей расы» либо предписывалось уничтожение, если они признавались негодными для функционирования.

    Захарова также затронула проблему распространения фальсификаций в исторической литературе. Она напомнила о книгах Виктора Суворова (Резуна), который был, по ее словам, предателем, завербованным в Швейцарии и переброшенным в Британию, где и создал свои работы, выдаваемые за исторические исследования.

    В завершение Захарова призвала в первую очередь сохранять историческую память внутри России, прежде чем критиковать другие страны. Она подчеркнула: «Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России осудила украинского депутата Наталью Пипу за попытку очернить память советских ветеранов.

    Ранее дипломат сравнила планы Запада по уничтожению населения Украины с замыслами Гитлера относительно славян.

    Мария Захарова также выразила уверенность в скором освобождении Киева от нацистской идеологии.

    17 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    На Украине призвали Европу запретить въезд ветеранам СВО

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партнеры Киева должны запретить въезд в Европу для ветеранов СВО, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    Сибига заявил: «Мы должны ввести запрет на въезд в Европу и трансатлантическое пространство для российских комбатантов, которые принимали участие в агрессии против Украины», передает Lenta.Ru.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что стратегия Евросоюза по ослаблению Москвы через поддержку Киева оказалась неэффективной, ЕС не сможет поставить Россию на колени.

    17 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Украинский беспилотник застрял на вышке связи в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Каховском округе российские военнослужащие сняли вражеский беспилотный летательный аппарат, который врезался в телекоммуникационную вышку и не смог продолжить полет.

    Украинский беспилотник попытался атаковать объект инфраструктуры в селе Семеновка Херсонской области, однако застрял прямо на вышке связи, передает РИА «Новости». Об инциденте сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

    «ВСУ продолжают терроризировать мирное население Каховского округа. В селе Семеновка вражеские дроны целенаправленно нацеливаются на вышку связи. Поступило сообщение, что один из дронов застрял на вышке; наши военнослужащие сняли вражеский БПЛА», – сообщил чиновник.

    Кроме того, возле магазина в Каховке обнаружили сброшенный дроном снаряд, который оперативно изъяли саперы. Филипчук отметил, что атаки беспилотников продолжаются и в селе Малокаховка.

    Там один аппарат взорвался на цокольном этаже жилого дома, а другой упал с зарядом рядом с калиткой. По словам главы округа, специалисты уже оповещены об угрозе, в результате инцидентов никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля украинские беспилотники повредили здание школы и молоковоз в Херсонской области.

    В конце марта дрон ВСУ ударил по трансформатору в селе Малокаховка.

    Днем ранее вражеские аппараты атаковали вышку мобильной связи в поселке Горностаевка.

    18 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    Украинский беспилотник упал рядом с роддомом в Самарской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Беспилотный летательный аппарат упал рядом с родильным домом в городе Новокуйбышевск Самарской области, сообщил Федорищев в MAX. В результате инцидента в здании выбиты стекла, однако, по сообщению губернатора, пострадавших нет.

    «Уважаемые жители. Сегодня с раннего утра враг атакует Самарскую область средствами БПЛА», – заявил губернатор. Власти отмечают, что режим угрозы в регионе сохраняется.

    Все дети и пациентки роддома были оперативно переведены в соседние медицинские учреждения. На месте происшествия работает оперативный штаб, организована работа экстренных служб.

    Власти просят жителей при обнаружении беспилотников или их обломков немедленно обращаться по телефону 112. Фото- и видеосъемка самих БПЛА и последствий их применения категорически запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре силы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленные предприятия Самарской области.

    В сентябре в результате ночного налета дронов на регион погибли четыре человека.

    В августе обломки двух сбитых вражеских аппаратов нашли в Большечерниговском районе.

    18 апреля 2026, 07:04 • Новости дня
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 27 БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили над Ленинградской областью за ночь 27 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника», – указал губернатор в Max.

    Он добавил, что у порта Высоцк началось возгорание, сейчас его ликвидируют.

    Пока не зафиксировано пострадавших и других повреждений.

    До этого Дрозденко сообщал о восьми сбитых над регионом дронах.

    Также за ночь над Севастополем поразили 22 беспилотника.

    17 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать заявления о европейских дронах для Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все позиции по европейским беспилотникам уже были отражены в заявлении Министерства обороны России.

    Песков на брифинге заявил, что у Кремля нет дополнительных комментариев к заявлению Министерства обороны РФ относительно наращивания производства беспилотников в Европе для передачи Украине, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Вся позиция была изложена в соответствующем заявлении Министерства обороны. И мне нечего добавить к этому заявлению».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

    Дмитрий Песков отметил возрастающую прямую вовлеченность этих стран в конфликт на Украине.

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что страны Европейского союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине.


    17 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    MWM: Эффективность ПВО Украины падает из-за ракет «Искандер-М»

    Tекст: Вера Басилая

    Удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины, сообщает американское издание Military Watch Magazine.

    Удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» привели к значительному снижению эффективности украинской противовоздушной обороны, что отмечается в публикации американского Military Watch Magazine.

    В материале издания сообщается, что «украинская противовоздушная оборона все сильнее ослабевает», передает РИА «Новости».

    Авторы подчеркивают, что использование современных российских ракетных комплексов оказывает существенное влияние на защитные возможности Украины.

    Ранее портал InfoBRICS информировал, что западные страны опасаются ракет «Искандер-М» из-за их уникальных тактико-технических характеристик. По данным обозревателя издания, этот комплекс стал серьезным вызовом для любых наземных и воздушных систем перехвата благодаря высокой маневренности и технологическим особенностям.

    Владимир Зеленский признал критический дефицит ракет к системам ПВО Patriot на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о планах западных стран создать новый военный альянс с ключевой ролью Украины.

    18 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Немецкие политики потребовали лишить Киев денег из-за Северных потоков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер «Союза Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт потребовали прекратить поддержку Украины.

    Поводом послужил выход книги журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски о диверсиях на трубопроводах «Северный поток». В издании утверждается, что атаки санкционировал лично Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Сам Зеленский санкционировал подрыв «Северного потока». Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты?» – написала Вайдель в социальных сетях.

    В свою очередь Сара Вагенкнехт также возмутилась продолжением спонсирования украинской стороны. Политик отметила, что власти перечисляют миллиарды из денег немецких налогоплательщиков коррумпированным чиновникам, и призвала положить конец этому безумию.

    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах. В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    17 апреля 2026, 11:50 • Новости дня
    СК сообщил о задержании экс-боевика «Правого сектора» в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области задержали бывшего боевика «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в России), получившего гражданство России и проживавшего в Токмаке, сообщил Следственный комитет.

    СК задержал бывшего участника запрещенной в России организации «Правый сектор» Игоря Рожко на территории Запорожской области.

    Рожко воевал с августа 2014 года по февраль 2016 года в составе 5-го отдельного батальона «Добровольческого украинского корпуса» на стороне Киева против ополчения ДНР, сообщил в Max Следственный комитет.

    По информации СК, до участия в боевых действиях Рожко прошел подготовку в полевом лагере в Черниговской области. После вхождения Запорожской области в состав России он получил российское гражданство и проживал в Токмаке, где и был задержан.

    В ходе обыска у Рожко обнаружили предметы с символикой «Правого сектора». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет уточнил, что Рожко признал свою вину и проводится комплекс следственных действий, направленных на завершение расследования.

    В Запорожской области российские военные ликвидировали одного из главарей «Правого сектора».

    В Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали участника украинского националистического батальона.

    Херсонский областной суд приговорил получившего гражданство России шпиона к 14 годам колонии.

    17 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Адвокат назвал число мошеннических кол-центров на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 10 тыс. мошеннических кол-центров действуют на Украине, из них более тысячи расположены в Киеве, сообщил украинский адвокат Андрей Галич.

    «Только в Киеве работают более тысячи мошеннических кол-центров, а по всей Украине их может быть больше 10 тысяч. Это реальный бич нашего общества», – заявил он, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    По словам Галича, до 2024 года основная деятельность подобных структур была ориентирована на территорию России. Однако, отметил адвокат, Россия за последние годы значительно усилила антимошеннические механизмы и сейчас обладает одной из самых передовых защитных систем в мире. При этом на Украине система противодействия подобным схемам пока развита существенно слабее.

    Галич предупредил, что из-за этого мошенники с Украины вскоре начнут активнее обманывать уже собственных граждан. По его словам, многие сотрудники таких кол-центров больше не воспринимают свою деятельность как преступление, считая ее обычной работой. Адвокат выразил мнение, что эти люди «уже другие» и не смогут вернуться к обычной трудовой деятельности.

    Ранее телефонные мошенники с Украины начали орудовать на территории Польши.

    На этой неделе в Крыму задержали пособников украинских телефонных мошенников.

    18 апреля 2026, 03:43 • Новости дня
    У Севастополя уничтожили 22 беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нейтрализовали 22 беспилотных летательных аппарата у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В воздухе поражены 22 БПЛА, по предварительным данным Спасательной службы Севастополя, никто не пострадал, указал губернатор в Max.

    Он добавил, что возгорание, начавшееся из-за сбитого дрона в резервуаре с остатками топлива в Гагаринском районе, не повлияет на ситуацию со снабжением топливом.

    «Никаких запасов топлива там не было», – пояснил глава города.

    Ранее Развожаев сообщал, что в этом районе загорелась емкость с остатками горючего после падения обломков дрона.

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации