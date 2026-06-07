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Кот Ларри сбежал из резиденции Стармера перед прибытием Зеленского
Главный мышелов Великобритании кот Ларри сбежал из резиденции премьера Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит перед прибытием Владимира Зеленского, сообщают информационные агентства.
На Даунинг-стрит начались переговоры, на которые прибыли президент Франции Эммануэль Макрон с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает РИА «Новости».
Примерно через 20 минут после начала встречи кот вышел из двери резиденции премьера и направился на соседнюю территорию, где расположен британский МИД.
Позже, уже после прибытия Зеленского, Ларри вернулся, некоторое время сидел у входа, затем его впустили в здание. Однако спустя около десяти минут кот снова покинул резиденцию, прогулялся по огороженной для прессы зоне и затем ушел в неизвестном направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявил о планах встречи лидеров Франции, Германии и Британии с Зеленским в Лондоне для обсуждения более значимой роли Европы в будущих переговорах с Россией.
В декабре 2025 года кот-мышелов Ларри уже сбежал от двери резиденции Стармера в момент прибытия Зеленского.