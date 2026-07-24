Лавров обсудил с Узбекистаном укрепление стратегического партнерства

Лавров и Саидов подтвердили курс на союзничество России и Узбекистана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры прошли в Москве, о встрече министров Сергея Лаврова и Бахтиера Саидова сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА «Новости».

В заявлении подчеркивается: «Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений. Обменялись мнениями по некоторым проблемам региональной и международной повесток дня».

В министерстве отметили, что беседа прошла в теплой и дружеской атмосфере. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, уделив особое внимание развитию взаимодействия по ключевым направлениям двусторонней повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова на брифинге сообщила о предстоящем официальном визите Сергея Лаврова в Узбекистан 22–23 апреля 2025 года.

Во время апрельского визита 2025 года Лавров посетил мемориальный комплекс в Самарканде и вместе с Саидовым возложил венок из алых роз.

Ранее Лавров и Саидов по телефону договорились перенести запланированный на 28–29 октября визит российского министра в Ташкент.