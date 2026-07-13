В Сочи задержали укравших у участника СВО 3,2 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Группа злоумышленников организовала схему хищения денег со счетов участников СВО, указало ведомство на своем сайте.

Организатором выступил 37-летний местный житель, привлекший к делу троих знакомых.

Мошенники нашли мужчину, желающего заключить контракт на службу, и убедили его передать им банковскую карту и сим-карту. Они уверяли потерпевшего, что смогут избавить его от необходимости реального прохождения службы, хотя таких возможностей не имели.

Когда на счет военнослужащего поступили контрактные выплаты, преступники обналичили 3,2 млн рублей и скрылись. Полиция совместно с ФСБ и Росгвардией установила личности подозреваемых, они задержаны и заключены под стражу.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

В июне свердловские полицейские пресекли деятельность ворующих выплаты военнослужащих брачных аферистов.

В ноябре прошлого года силовики задержали четверых похитителей 6 млн рублей у желающих отправиться на спецоперацию граждан. Также осенью петербургские правоохранители раскрыли серию мошенничеств с присвоением денег новобранцев на 80 млн рублей.