Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.9 комментариев
В Сочи задержали укравших у участника СВО 3,2 млн рублей
Правоохранительные органы в Краснодарском крае задержали преступную группу, обманом похитившую более 3 млн рублей у мужчины, собиравшегося отправиться в зону специальной военной операции, сообщили в УВД по Сочи.
Группа злоумышленников организовала схему хищения денег со счетов участников СВО, указало ведомство на своем сайте.
Организатором выступил 37-летний местный житель, привлекший к делу троих знакомых.
Мошенники нашли мужчину, желающего заключить контракт на службу, и убедили его передать им банковскую карту и сим-карту. Они уверяли потерпевшего, что смогут избавить его от необходимости реального прохождения службы, хотя таких возможностей не имели.
Когда на счет военнослужащего поступили контрактные выплаты, преступники обналичили 3,2 млн рублей и скрылись. Полиция совместно с ФСБ и Росгвардией установила личности подозреваемых, они задержаны и заключены под стражу.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
В июне свердловские полицейские пресекли деятельность ворующих выплаты военнослужащих брачных аферистов.
В ноябре прошлого года силовики задержали четверых похитителей 6 млн рублей у желающих отправиться на спецоперацию граждан. Также осенью петербургские правоохранители раскрыли серию мошенничеств с присвоением денег новобранцев на 80 млн рублей.