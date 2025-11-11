Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.0 комментариев
Задержаны мошенники за хищение 6 млн рублей у желающих отправиться на СВО
Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали четверых ранее судимых граждан, похитивших 6 млн рублей у желающих заключить контракты с Минобороны для отправки в зону СВО, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, соучастников мошенничества задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с МВД по Республике Коми, следователями регионального СУ МВД и ФСБ. Волк подчеркнула, что эти люди «решили нажиться на тех, кто хотел заключить контракт с Минобороны России».
Следствие установило, что с марта по август текущего года подозреваемые искали потенциальных контрактников и обещали за денежное вознаграждение устройство на службу в штабных и тыловых подразделениях. Таким образом злоумышленники получили от обманутых граждан 6 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее три фигурантки дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево признали вину. Один фигурант дела ранее помогал военным.
В ходе расследования о массовом мошенничестве против бойцов СВО в аэропорту Шереметьево дополнительно выявили пострадавших благодаря анализу банковских операций.