Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
ЦБ предложил банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных
Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных из-за высоких рисков легализации преступных средств, сообщил Банк России.
Регулятор рекомендовал участникам рынка усилить надзор за крупными вкладами из-за высоких рисков легализации преступных средств, сообщается на сайте Банка России. Финансовым учреждениям предложено каждый день анализировать подозрительные действия физических лиц и предпринимателей.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», – подчеркивается в официальном заявлении.
При этом новые правила не затронут граждан с подтвержденной деловой репутацией. Если кредитная организация располагает надежными документами об источниках происхождения имущества человека, дополнительный мониторинг проводиться не будет.
Минфин России предложил ограничить внесение наличных через банкоматы суммой в один миллион рублей за месяц.
Росфинмониторинг объяснил эту меру необходимостью снижения рисков легализации преступных доходов.
В конце прошлого года российские банки начали блокировать операции по снятию крупных сумм наличных для дополнительной проверки.