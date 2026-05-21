Суд в Череповце оштрафовал семейную пару за кражу товаров из магазина
В Череповце выпивавшие супруги решили отомстить руководству супермаркета за претензии после ревизии и вынесли продукты на сумму более 27 тыс. рублей.
Инцидент произошел в январе этого года, передает портал Cherinfo.
Работавшая товароведом женщина пожаловалась мужу на начальников, выявивших крупную недостачу. Имея ключи и код от сигнализации, она предложила супругу совершить кражу. Ночью пара вместе с двумя несовершеннолетними детьми пришла к торговой точке.
За восемь минут злоумышленники набрали в тележки продукты, сладости и 12 бутылок водки. Часть похищенного они раздали прохожим, а остальное употребили сами.
Женщину судили за присвоение, а ее мужа – за пособничество. На заседании подсудимая заявила: «Я страдаю врожденным заболеванием ног и без помощи мужа не смогла бы вынести краденое».
Суд назначил товароведу штраф в размере 50 тыс. рублей, супругу – 25 тыс. рублей. Однако пару освободили от наказания из-за деятельного раскаяния и полного возмещения ущерба.
