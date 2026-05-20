    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 22:31 • Справки

    Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года

    Сегодня православные христиане отмечают Вознесение Господне – один из 12 самых важных (двунадесятых) праздников церковного года. Он отмечается на 40-й день после Пасхи, и в 2026 году выпал на 21 мая. В этот день верующие вспоминают, как воскресший Иисус Христос в последний раз явился ученикам, благословил их и вознесся на небо, открыв человечеству путь в Царствие Небесное.

    Этот праздник всегда приходится на четверг и является днем духовной радости, а не скорби. Вознесение означает не уход Христа, а Его прославление и воссоединение человеческой природы с Божественной. В храмах в этот день служат торжественную литургию, священнослужители меняют пасхальные красные облачения на белые.

    Что можно делать на Вознесение Господне 21 мая 2026 года

    Посетить храм и помолиться. Посещение богослужения – главное, что советует церковь в этот день. Утром совершается Божественная литургия, на которой верующие могут причаститься.

    Помолиться за близких. Вознесение Христа открыло путь на небеса для всего человечества, поэтому в этот день особенно важно вознести молитвы за родных и близких – живых и усопших.

    Подавать милостыню и помогать нуждающимся. В память о том, что Христос после Воскресения являлся людям в образе нищего странника, на Вознесение принято проявлять милосердие.

    Устроить скромную семейную трапезу. Поскольку праздник приходится на период после Пасхи, пост отменяется. Верующие могут разделить радость праздника за скромной трапезой в кругу семьи.

    Печь «лесенки». Одна из главных народных традиций – выпечка пирожков или булочек в форме лесенки с перекладинами из теста (чаще всего семь), символизирующих вознесение Христа на небеса.

    Навещать родственников. Праздник – хороший повод провести время с близкими в мире и радости.

    Что нельзя делать в Вознесение Господне 21 мая 2026 года

    Ссориться, сквернословить и желать зла другим. Праздник – время мира и радости. Злое слово в этот день может затянуть конфликт надолго.

    Злоупотреблять алкоголем. Вознесение – не повод для шумных застолий с излишествами.

    Венчаться. В дни двунадесятых праздников таинство брака в православных храмах не совершается. Однако регистрация в ЗАГСе не запрещена.

    Заниматься тяжелой работой без необходимости. Особенно не рекомендуется убираться, стирать, шить и работать в огороде, если это не срочно.

    Грустить и злословить. Вознесение – радостный праздник надежды, а не повод для уныния.

    Приветствовать словами «Христос воскресе!». Пасхальный период заканчивается накануне Вознесения. С этого дня приветствие меняется на обычное.

    Можно ли работать на Вознесение 21 мая 2026 года

    Прямого церковного запрета на работу в день Вознесения нет. Праздник не является государственным выходным, и многие верующие вынуждены трудиться. Однако церковь рекомендует по возможности отложить тяжелую физическую работу и посвятить часть дня молитве и посещению храма. Если работа не позволяет взять выходной, можно помолиться дома – главное, не забывать о духовном смысле праздника. Особенно не рекомендуется заниматься ремонтом, генеральной уборкой и тяжелым трудом в огороде, если есть возможность этого избежать.

    Можно ли ходить на кладбище на Вознесение

    Церковь не рекомендует посещать кладбище в день Вознесения. Праздник посвящен радостному событию – вознесению Христа, а не поминовению усопших. Панихиды в этот день не служатся. Для особого поминовения лучше выбрать ближайшую родительскую субботу – в 2026 году это 30 мая (Троицкая родительская суббота). Молиться за умерших дома, конечно, можно.

    Какие молитвы читают на Вознесение Господне

    В день праздника в храмах читают тропарь и кондак Вознесения – краткие песнопения, раскрывающие смысл события. Дома верующие могут читать тропарь «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш…», а также молитвы Иисусу Христу с благодарностью за открытый путь в Царствие Небесное. Если нет возможности посетить храм, можно прочитать Евангелие от Луки (Лк. 24:50-53) и Деяния святых апостолов (Деян. 1:9-12), где описано событие Вознесения, а затем помолиться своими словами.

    Народные приметы на Вознесение Господне 21 мая 2026 года

    Погодные приметы:

    • Дождь и гроза на Вознесение считались предвестниками плохого урожая и болезней.

    • Хорошая погода, напротив, сулила урожай овощей, фруктов и злаков.

    • Утренняя роса считалась целебной – по ней советовали пройтись босиком для избавления от недугов.

    • Вознесенский дождь предвещал грозовой день Ильи Пророка (2 августа).

    Бытовые приметы и традиции:

    • Открывали купальный сезон. Считалось, что после Вознесения весна окончательно уступает место лету, водоемы становятся безопасными для купания, заморозков больше не будет.

    • Пекли «лесенки» – пирожки или булочки в форме лесенки с перекладинами из теста, символизировавшие вознесение Христа на небеса. Чаще всего перекладин делали семь.

    • Устраивали праздничную трапезу. Поскольку пост отменяется, на стол ставили мясные, рыбные и молочные блюда.

    • Помогали ближним. В память о том, что Христос после Воскресения являлся людям в образе нищего странника, на Вознесение принято проявлять милосердие.

    Народные запреты и мнение церкви: в чем разница

    Важно понимать, что многие бытовые запреты связаны с народными приметами, а не с церковными правилами. Церковь не запрещает стричься, работать или стирать в день Вознесения – это не грех. Однако церковь рекомендует в праздник воздержаться от суеты и посвятить время Богу, если есть такая возможность. Главное в этот день – молитва, мир в душе и отсутствие злобы. А вот запреты на ссоры, сквернословие и алкоголь имеют под собой духовную основу: праздник не должен омрачаться греховными поступками.

    Именины 21 мая по православному календарю

    В этот день православная церковь вспоминает святых, имена которых носят многие верующие. Именины 21 мая отмечают: Иван (в честь апостола Иоанна Богослова, память которого также совершается 21 мая), АрсенийАдриан, а также ТимофейПахомий и Исидор. Если сегодня день вашего ангела, поздравьте именинников и помолитесь своему святому покровителю.

    Частые вопросы

    Можно ли сегодня убираться?

    Генеральную уборку лучше сделать накануне. В праздник не рекомендуется заниматься домашними хлопотами, отвлекающими от молитвы, но небольшие дела по дому не считаются грехом.

    Можно ли стирать на Вознесение?

    Стирку и глажку лучше отложить на другой день, если есть такая возможность. В народе считалось, что вместе с грязным бельем можно «смыть» здоровье, но церковь такого запрета не устанавливает.

    Можно ли работать в огороде?

    Работа на земле и посадка растений не приветствуются, если можно отложить их на другой день. Лучше посвятить праздник Богу, а не физическому труду на участке.

    Можно ли ходить на кладбище?

    Церковь не рекомендует, так как праздник – день радости. Для поминовения есть ближайшая родительская суббота (30 мая).

    Можно ли стричься?

    Церковь не накладывает строгого запрета. Народные поверья советуют воздержаться, чтобы не «отрезать удачу», но с богословской точки зрения стрижка не является грехом, если она не мешает посещению храма.

    Можно ли играть свадьбу?

    Венчание в церкви в этот день не совершается. Роспись в ЗАГСе официально не запрещена.

    Можно ли поминать усопших?

    Молиться об умерших дома можно. Панихиды в день двунадесятых праздников не служатся.

    Какого числа Вознесение Господне в 2027 и 2028 годах

    Дата праздника меняется каждый год в зависимости от Пасхи. В ближайшие годы Вознесение Господне выпадает на:

    • 2027 год – 10 июня

    • 2028 год – 25 мая

    Эти даты пригодятся тем, кто планирует свой календарь заранее.

    Почему Вознесение всегда в четверг

    Вознесение Господне отмечается ровно на 40-й день после Пасхи. Поскольку Пасха всегда празднуется в воскресенье, 40-й день неизменно выпадает на четверг. Это число имеет глубокий духовный смысл: 40 дней Христос являлся ученикам после Воскресения, а затем вознесся. В библейской традиции число 40 часто символизирует полноту времени и завершение важного этапа.

    Главное о Вознесении Господнем сегодня, 21 мая 2026 года

    Вознесение Господне 21 мая 2026 года – один из главных православных праздников весны, завершающий сорокадневный пасхальный период. В этот день верующие стараются посетить храм, помолиться за близких и провести праздник спокойно, без ссор и тяжелой работы. Народные приметы связывают Вознесение с наступлением устойчивого тепла, началом купального сезона и надеждой на хороший урожай. Главное в праздник – не бытовые запреты, а молитва, мир в душе и радость о вознесшемся Спасителе.

    • Дата праздника: 21 мая 2026 года (четверг)

    • Поста нет: разрешена любая пища

    • Можно работать: да, но лучше посетить храм

    • Что нельзя делать: ссориться, сквернословить, убираться, стирать, шить, венчаться в церкви

    • Можно ли ходить на кладбище: не рекомендуется; ближайшая родительская суббота – 30 мая

    • Главные народные приметы: дождь – к неурожаю, солнечная погода – к богатому урожаю, утренняя роса – целебна

    • Именины сегодня: Иван, Арсений, Адриан, Тимофей, Пахомий, Исидор

    • Троица после Вознесения: через 10 дней, 31 мая 2026 года

    • Вознесение в 2027 году: 10 июня

    • Вознесение в 2028 году: 25 мая

    Важно помнить: народные приметы являются частью фольклора и не имеют прямого отношения к церковным установлениям. Главное в праздник – молитва, посещение храма и радость о вознесшемся Спасителе.

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

