ФРС США предупредила о длительном сохранении высокой инфляции

Эксперты ФРС США спрогнозировали задержку возвращения инфляции к целевым 2%

Tекст: Вера Басилая

Участники апрельского заседания Федеральной резервной системы признали возросшую угрозу замедления темпов снижения цен, передает РИА «Новости».

В опубликованном протоколе регулятора отмечается, что достижение целевого ориентира займет больше времени.

«Подавляющее большинство участников отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2% позже, чем они ожидали ранее», – говорится в документе.

Большинство членов комитета по открытым рынкам допустили целесообразность дополнительного ужесточения финансовой политики. Это произойдет в случае, если инфляция продолжит стабильно превышать 2%. При этом почти все эксперты поддержали сохранение текущего диапазона базовой процентной ставки на уровне 3,5-3,75% годовых.

Некоторые представители финансового регулятора выразили обеспокоенность из-за возможного удорожания энергоносителей и роста тарифов. Однако меньшая часть участников заседания сочла возможным снижение ставки позднее в текущем году. Такое развитие событий вероятно при скором урегулировании ближневосточного конфликта и спаде инфляционного давления.

В апреле инфляция в США на фоне конфликта с Ираном достигла 3,8%.

В январе Федеральная резервная система оставила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых.

Ранее член совета управляющих регулятора Лиза Кук спрогнозировала сохранение высоких темпов роста цен на протяжении всего 2026 года.