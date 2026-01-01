Страховые пенсии проиндексированы в России на 7,6%

Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Страховые пенсии для работающих и неработающих россиян проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года. Повышение затронет в общей сложности 38 млн человек, как неработающих, так и работающих пенсионеров будут проиндексированы выше инфляции – на 7,6%, передает ТАСС.
Часть пенсионеров, пенсия которых выпадает на праздничные даты, получили ее в декабре уже с учетом индексации. Такой порядок традиционно применяется для тех, кому выплаты приходят на банковские карты во время новогодних праздников.
В результате средний размер страховой пенсии по старости вырастет почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена с 1 января 2025 года и в дальнейшем будет проводиться автоматически, без необходимости подавать заявления.
Правительство установило стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа в 2026 году на уровне 65,6 тыс. рублей. С января страховые пенсии увеличатся на 7,6%.