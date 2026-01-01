Страховые пенсии проиндексированы в России на 7,6%

Страховые пенсии выросли на 7,6% с января 2026 года для 38 млн граждан

Tекст: Вера Басилая

Страховые пенсии для работающих и неработающих россиян проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года. Повышение затронет в общей сложности 38 млн человек, как неработающих, так и работающих пенсионеров будут проиндексированы выше инфляции – на 7,6%, передает ТАСС.

Часть пенсионеров, пенсия которых выпадает на праздничные даты, получили ее в декабре уже с учетом индексации. Такой порядок традиционно применяется для тех, кому выплаты приходят на банковские карты во время новогодних праздников.

В результате средний размер страховой пенсии по старости вырастет почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена с 1 января 2025 года и в дальнейшем будет проводиться автоматически, без необходимости подавать заявления.

Правительство установило стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа в 2026 году на уровне 65,6 тыс. рублей. С января страховые пенсии увеличатся на 7,6%.