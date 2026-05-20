Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.3 комментария
ВСУ начали маскировать мины под кедровые шишки
ВСУ используют мины, замаскированные под кедровые шишки, ветки и древесную кору, на днепропетровском направлении, рассказал разведчик группировки войск «Центр» Владимир Филиппов с позывным «Поэт».
На днепропетровском направлении украинские военные применяют взрывные устройства, замаскированные под природный мусор: ветки, кору и кедровые шишки, передает РИА «Новости». О новой тактике противника рассказал разведчик группировки войск «Центр» Владимир Филиппов, носящий позывной «Поэт».
«Различные мины в виде шишек и других древесных предметов выглядят как обычные кедровые шишки, окрашенные в коричневый или темно-зеленый цвет», – сообщил военнослужащий.
Боец добавил, что из-за невнимательности солдат может случайно наступить на такой боеприпас или задеть его. По словам Филиппова, если не осматривать окружающую обстановку, подобная оплошность способна привести к тяжелым травмам, вплоть до потери ноги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинские боевики использовали замаскированные под телефоны самодельные мины.
В марте ВСУ сбрасывали с тяжелых беспилотников мины-«цветы».
В прошлом году противник маскировал противопехотные взрывные устройства под ветки деревьев.