ВСУ начали маскировать мины под кедровые шишки

Tекст: Дмитрий Зубарев

На днепропетровском направлении украинские военные применяют взрывные устройства, замаскированные под природный мусор: ветки, кору и кедровые шишки, передает РИА «Новости». О новой тактике противника рассказал разведчик группировки войск «Центр» Владимир Филиппов, носящий позывной «Поэт».

«Различные мины в виде шишек и других древесных предметов выглядят как обычные кедровые шишки, окрашенные в коричневый или темно-зеленый цвет», – сообщил военнослужащий.

Боец добавил, что из-за невнимательности солдат может случайно наступить на такой боеприпас или задеть его. По словам Филиппова, если не осматривать окружающую обстановку, подобная оплошность способна привести к тяжелым травмам, вплоть до потери ноги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинские боевики использовали замаскированные под телефоны самодельные мины.

В марте ВСУ сбрасывали с тяжелых беспилотников мины-«цветы».

В прошлом году противник маскировал противопехотные взрывные устройства под ветки деревьев.