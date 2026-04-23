ВСУ маскировали мины под телефоны на Донбассе
Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и сигареты, на добропольском направлении в ДНР, сообщил военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Центр», с позывным «Лис».
«Лис» рассказал о новых способах минирования, которые используются ВСУ на добропольском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». По его словам, украинские бойцы применяют самодельные мины, маскируя их под обычные предметы, такие как мобильные телефоны и сигареты.
Он подчеркнул: «Противник использует самодельные мины, маскируя их под сигареты, телефоны и другие предметы. Человек подходит – и происходит детонация». Подобные устройства представляют серьезную опасность для российских военнослужащих.
Он также сообщил, что ВСУ активно применяют сбрасываемые с беспилотников магнитные мины. Военнослужащие регулярно предупреждают друг друга о необходимости не поднимать с земли любые найденные предметы.
«Лис» отметил, что при обнаружении подозрительных вещей необходимо строго следовать инструкции: «Если что-то нашли – лучше доложить и дождаться саперов. Не брать в руки ни магазины, ни любые другие предметы, если они не вами оставлены».
