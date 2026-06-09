Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Иволжанского, Хотени, Петрушевки и Новой Сечи Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Писаревки, Липцов, Рясного и Лосевки.

Противник при этом потерял более 240 военнослужащих.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны рядом с Грушевкой, Червоным Осколом Харьковской области, Сидорово, Щурово и Святогорском Донецкой народной республики (ДНР).

При этом потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии, две машины РСЗО и три станции радиоэлектронной разведки.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николаевки, Стародубовки, Малиновки, Рай-Александровки и Пискуновки ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял свыше 115 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Доброполья, Святогоровки, Сергеевки, Кучерова Яра, Василевки ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 325 военнослужащих и три бронемашины, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Гавриловки, Великомихайловки, Коломийцев Днепропетровской области, Лесного, Неженки и Любицкого Запорожской области.

ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, три бронемашины и две самоходные артиллерийские установки, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.

В минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

За минувшую неделю ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО.