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    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 14:19 • Новости дня

    Лавров: Россия в Анкоридже согласилась с предложениями США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона после некоторых раздумий приняла компромиссные предложения Вашингтона, прозвучавшие на двусторонних переговорах в Анкоридже, иные интерпретации неуместны, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров разъяснил позицию Москвы по итогам контактов с американской стороной, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции в Аддис-Абебе, глава дипломатического ведомства категорически отверг попытки искажения фактов о прошедшем диалоге.

    «(В Анкоридже – прим. ВЗГЛЯД) нам были сделаны компромиссные предложения. Не сразу, подумав, но мы с ними согласились. А все иные интерпретации: что там было, чего там не было, я считаю, неуместны», – сказал руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал некорректными слова госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей в Анкоридже.

    Москва рассчитывает на выполнение западными странами согласованных условий мирного урегулирования украинского конфликта.

    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

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    6 июля 2026, 05:27 • Новости дня
    Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ
    Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация настаивает на переходе украинских вооруженных сил к сугубо оборонительной тактике, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Администрация [президента США Дональда] Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», – сказал политик в интервью Times, передает РИА «Новости».

    Подобная позиция опирается на негативный опыт кампании ВСУ в 2023 году. Вэнс отметил, что давление западных стран во главе с Джо Байденом привело к украинскому контрнаступлению, которое в итоге обернулось тактической и стратегической катастрофой.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

    В январе он указывал, что переговорный процесс по этому урегулированию весьма сложен.

    В прошлом году Вэнс отмечал, что главным препятствием в урегулировании остается территориальный вопрос.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Рябков: Мы не отказываемся от сделанных США перед Анкориджем предложений
    Рябков: Мы не отказываемся от сделанных США перед Анкориджем предложений
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные дипломаты подтвердили приверженность ранее достигнутым с Вашингтоном договоренностям по урегулированию украинского кризиса, жестко осудив текущее вмешательство Запада в конфликт.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Москва по-прежнему готова обсуждать инициативы Вашингтона, передает РИА Новости. «Мы не отказываемся от предложений американской стороны, которые были сделаны перед Анкориджем и на что было дано наше согласие», – заявил дипломат.

    При этом замглавы МИД подчеркнул, что Россия категорически не приемлет вмешательства США в конфликт на Украине. По его словам, западная пресса ежедневно публикует данные о прямом американском участии в боевых действиях. Рябков добавил, что такая поддержка позволяет Киеву наносить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

    Дипломат отметил, что Вашингтон прекрасно осведомлен о позиции Москвы, а сигналы американскому руководству направляются максимально интенсивно. Он напомнил, что степень вовлеченности Запада и США в украинский кризис уже получила соответствующую оценку пресс-секретаря президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио назвал озвученные на Аляске инициативы лишь предварительными предложениями.

    В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о согласии российской стороны с предложенной в Анкоридже программой урегулирования.

    Месяцем ранее российский министр разъяснил американскому коллеге мотивы ударов по центрам принятия решений в Киеве.

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    5 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отметил вклад России в становление американской государственности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сообщил Ушаков.

    Как отметил Ушаков, в США 4 июля отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что развитие конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам народов двух стран и всего мирового сообщества, сообщается на сайте Кремля.

    Помощник президента напомнил, что ранее, ко дню России 12 июня, Трамп прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем, по словам Ушакова, американский лидер воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США и подчеркнул общую ответственность двух стран за мировую стабильность.

    Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели четвертый в 2026 году телефонный разговор и отметили важность бережного отношения к общим страницам истории двух стран.

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    5 июля 2026, 23:16 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп намерен после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре связаться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

    «Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным», – сообщает Reuters.

    Встреча Трампа с Зеленским должна состояться 8 июля. Американский лидер намерен обсудить с украинским президентом варианты урегулирования конфликта и возможные шаги, которые позволят «прекратить войну», передает РИА «Новости».

    В Белом доме подчеркнули, что, по оценке Трампа, задача завершить боевые действия является неотложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    5 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о приглашении в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин подчеркнул, что для главы американского государства Дональда Трампа по-прежнему действует приглашение приехать в Россию с визитом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, «наш Президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков сообщил, что в ходе разговора лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС.

    В Кремле подчеркнули, что этот пример показывает заинтересованность двух держав в совместной работе в самых разных областях. По словам помощника президента, «это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы».

    «Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищён петербургским Эрмитажем», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возможности визита в Россию до конца 2026 года.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

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    5 июля 2026, 01:16 • Новости дня
    Путин подтвердил Трампу готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать деэскалации вокруг Ирана, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что президент России подчеркнул готовность оказать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе, сообщается на сайте Кремля.

    Американский президент поблагодарил Москву за взвешенную позицию. Он также оценил конструктивные предложения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    6 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп заявил о скором мире на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп полагает, что завершение конфликта на Украине произойдет значительно раньше, чем в настоящее время принято думать.

    «Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», – заявил американский лидер, передает ТАСС.

    Соответствующее мнение глава государства озвучил в Вашингтоне в ходе беседы с журналистами на территории Белого дома.

    В апреле американский лидер заявил президенту России Владимиру Путину о близости сделки по урегулированию конфликта.

    До этого Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения боевых действий перед американскими военными. В конце прошлого года Кремль согласился с оценкой президента США о переходе переговоров в финальную фазу.

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    4 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию запланировали до конца лета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют совершить поездку в Российскую Федерацию до завершения текущего лета, сообщил источник.

    Высокопоставленные представители американской администрации рассматривают возможность приезда в Москву в ближайшие два месяца, сказал собеседник ТАСС.

    При этом точные сроки поездки политиков пока остаются предметом обсуждения, конкретных планов на данный момент не утверждено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул наличие обоюдного стремления Москвы и Вашингтона к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о скором визите американских представителей в Россию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о готовности российской стороны принять спецпосланников в любой момент.

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    4 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Песков не стал анонсировать возможный телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать возможность беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Сообщим», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли такой разговор, передает ТАСС.

    4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости. Российский лидер уже направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

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    6 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Трамп анонсировал обсуждение завершения конфликта на Украине на саммите НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планирует поднять вопрос мирного урегулирования украинского кризиса на грядущей встрече стран Североатлантического альянса.

    Американский лидер намерен инициировать дискуссию о прекращении боевых действий, передает РИА «Новости». Выступая перед прессой в Белом доме, политик выразил уверенность в успешном разрешении текущего кризиса.

    «Мы собираемся на саммит НАТО, и мы собираемся обсуждать завершение конфликта на Украине. Я думаю, мы положим этому конец», – подчеркнул президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом анонсировал телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

    В середине прошлого месяца президент США пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

    Зимой Трамп выразил уверенность в возможности быстрого урегулирования ситуации.

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    6 июля 2026, 18:03 • Новости дня
    Трамп: Москва и Киев выразили интерес к завершению конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп заявил о наличии настроя на урегулирование конфликта как в Москве, так и в Киеве. По словам президента США, соответствующие контакты продолжаются, а тема мирного процесса будет поднята на саммите НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает, что на урегулирование ситуации настроены как Россия, так и Украина, передает ТАСС. Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

    «Президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо», – заявил американский лидер, комментируя текущую обстановку. Он также высоко оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоялся четвертого июля, назвав его хорошим.

    По словам Трампа, желание завершить противостояние исходит и от украинской стороны. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский действительно заинтересован в скорейшем окончании конфликта. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

    Глава вашингтонской администрации добавил, что тема урегулирования будет подниматься на предстоящем саммите НАТО. Трамп выразил уверенность в том, что достичь мирных договоренностей удастся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили пути украинского урегулирования.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценках американского лидера в Белый дом.

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    6 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о планируемом визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поездка представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в российскую столицу по-прежнему актуальна, однако точный график их прибытия для проведения консультаций еще предстоит согласовать, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Я не готов говорить о конкретных сроках, их приезд в Москву, как известно, стоит в повестке дня», – сказал дипломат на полях Международной школы ПИР-центра, передает ТАСС.

    Он добавил, что при необходимости согласование пройдет оперативно, а официальные уведомления последуют сразу после утверждения точного графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил приезд американских переговорщиков после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил планы Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера посетить Россию в обозримом будущем.

    Предыдущий визит делегатов из США в Москву состоялся 22 января текущего года.

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    6 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Рябков заявил о ежедневных контактах Лаврова и Рубио

    Рябков: Лавров и Рубио ведут диалог ежедневно письменно и устно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио находятся в постоянном контакте, диалог на рабочем уровне продолжается ежедневно, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков на полях Международной школы ПИР-центра в Звенигороде.

    «Контакты не прерываются, они идут на всех уровнях, и президенты коммуницируют, безусловно в контактах и письменных, и устных находятся министр с госсекретарем», – отметил дипломат, передает ТАСС.

    Ранее Лавров выразил обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины.

    До этого американский дипломат заявил о необходимости сохранения двустороннего диалога с Москвой.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

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    6 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Рябков заявил об отстраненной позиции США по украинскому урегулированию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон в настоящее время дистанцировался от процесса урегулирования ситуации на Украине, что оказывает серьезное влияние на общую международную обстановку, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Соединенные Штаты сейчас занимают заметно отстраненную позицию в вопросе украинского урегулирования, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Текущая позиция администрации США может быть охарактеризована как позиция заметной отстраненности. Это важный и серьезный момент, влияющий на общую обстановку», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства также отметил, что противники мирных договоренностей и те силы, которые пытаются их сорвать, стремятся воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности.


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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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