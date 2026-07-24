  • Новость часаСотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
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    Як-130М готовят к охоте на беспилотники
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Украинцы проигнорировали собственную интуицию

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.

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    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

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    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня

    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    24 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США

    Лавров назвал военную помощь Запада причиной отказа Киева от мирных инициатив

    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США
    @ Denis Bocharov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим не принял американских инициатив, поскольку у Владимира Зеленского есть военная поддержка со стороны западных союзников, включающая поставки дронов и высоких технологий, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона считает, что высокомерный отказ от американских инициатив, озвученных на саммите на Аляске, связан с активной военной поддержкой Владимира Зеленского, пояснил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели», – заявил министр.

    Глава ведомства добавил, что значительную часть этой поддержки оказывают сами Соединенные Штаты. По его словам, помощь не ограничивается продажей вооружений Евросоюзу для последующей передачи Киеву. Американская сторона также предоставляет разведывательные данные и обеспечивает работу системы Starlink.

    Лавров подчеркнул, что высокие технологии, требующие специальных навыков применения на поле боя, оказываются в распоряжении украинских военных неслучайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров напомнил госсекретарю США Марко Рубио о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

    Американист Малек Дудаков спрогнозировал продолжение передачи Киеву американских разведданных.

    В сентябре прошлого года Лавров заявил об отказе украинских властей от переданных после саммита на Аляске предложений.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    24 июля 2026, 18:57 • Видео
    Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

    На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    24 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Песков: Россия должна в своих интересах использовать дуализм позиции Вашингтона
    Песков: Россия должна в своих интересах использовать дуализм позиции Вашингтона
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва намерена извлечь выгоду из противоречивых подходов американской администрации для достижения целей мирного урегулирования текущего конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам, а нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представитель Кремля призвал отказаться от излишнего оптимизма по поводу новой динамики украинского урегулирования.

    В начале июля российская сторона назвала политико-дипломатический путь основным вариантом выхода из конфликта.

    Месяцем ранее Москва обозначила собственные национальные интересы главным приоритетом в переговорном процессе.

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    24 июля 2026, 05:03 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна заявила о планах коллег посетить Россию
    Конгрессвумен Луна заявила о планах коллег посетить Россию
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Делегация американских законодателей планирует приехать в Москву осенью или зимой для обсуждения вопросов мира, торговли и восстановления двусторонних отношений, сообщила член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

    «Группа законодателей США приедет в период осень – зима этого года. Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем», – сказала она ТАСС.

    По словам республиканки от штата Флорида, в настоящее время идет формирование списка желающих участвовать в поездке. Ожидается, что в состав делегации войдет достаточное число конгрессменов.

    Главными темами для обсуждения с российскими коллегами станут мир, торговля и восстановление двусторонних связей, уточнила Анна Паулина.

    Ранее, 26 и 27 марта, делегация Госдумы в составе пяти человек посетила Вашингтон по приглашению конгрессвумен Луны. Российские депутаты провели встречи с американскими законодателями и представителями администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессвумен Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву. Посол Дарчиев сдержанно оценил визит делегации депутатов Госдумы в США. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пригласил американских коллег посетить Москву.


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    24 июля 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме объяснили включение российских вузов в список угроз США

    Депутат Вассерман: «Черный список» Пентагона из российских вузов навредит самим США

    В Госдуме объяснили включение российских вузов в список угроз США
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Санкции Пентагона против 33 российских вузов и НИИ говорят об их успешной работе в противостоянии давлению США. При этом решение Вашингтона негативно скажется на самом американском научном сообществе, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее США назвали ряд российских институтов угрозой своей нацбезопасности.

    «США считают угрозой своей нацбезопасности деятельность любых частных и государственных институтов, которые помогают купировать американское давление на суверенные государства. В данном случае речь идет о России. Именно поэтому наши вузы и НИИ попали в «черный список» Пентагона», – считает Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению.

    По словам депутата, ко включению вузов и НИИ в список Пентагона могла привести любая деятельность их научного, преподавательского или даже ученического состава. «Например, это могли быть какие-то проекты Высшей школы экономики по снижению эффекта американского санкционного давления на Россию. Либо инициативы МГТУ им. Баумана по сугубо гражданским техническим направлениям», – рассуждает собеседник.

    Российские институты должны расценивать решение Пентагона как высокую оценку своей деятельности в укреплении соответствующих отраслей, уверен парламентарий. «Наделение статусом угрозы нацбезопасности США подчеркивает значимость работы любого субъекта – будь то вуз, НИИ или отдельный ученый», – добавил Вассерман.

    Собеседник рассказал, что несколько лет назад сам получил уведомление от МИД Британии о наложении дополнительных личных санкций к уже существовавшим ограничениям. «Подданным ее величества запретили оказывать мне какие бы то ни было юридические услуги. В ответном письме я поблагодарил британскую сторону за столь высокую оценку моей деятельности на благо России», – вспомнил депутат.

    «Более того, решение Пентагона весьма осложнит или даже закроет для граждан США взаимодействие с указанными вузами, НИИ, их учеными и преподавателями. Не нужно недооценивать этот эффект – американское научное сообщество довольно широко пользовалось опцией сотрудничества с российскими коллегами», – указал собеседник.

    Кроме того, акцентировал Вассерман, выпускникам включенных в «черный список» вузов станет сложнее устраиваться на работу в американские государственные и частные компании, или корпорации, работающие в интересах США. «Абитуриенты, заведомо ориентирующиеся на трудоустройство за рубежом, станут выбирать другие вузы для получения высшего образования. Тем самым они оставят свободными места для молодых людей, планирующих по-настоящему связать свое будущее с работой на благо России», –  резюмировал парламентарий.

    Ранее Пентагон внес 33 вуза и НИИ России в список угроз нацбезопасности США. Всего в реестре указаны 130 академических и исследовательских организации, в том числе из Китая и Ирана, говорится в сообщении американского военного ведомства. «Указанные учреждения занимаются деятельностью, которая повышает вероятность нецелевого использования средств, выделяемых Вашингтоном на исследования и разработки. Это позволяет враждебным государственным структурам вмешиваться в дела США, что напрямую угрожает национальной безопасности и научной целостности Америки», – отмечается в коммюнике.

    В список, среди прочего, включены МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ им. Баумана, Московский авиационный институт, Военно-морская академия им. Кузнецова, Уральский федеральный университет, НГУ им. Лобачевского, МИРЭА, структуры Российской академии наук.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская молодежь решает задачи национального масштаба в науке. Молодые инженеры, врачи и айтишники создают уникальные технологии. Рентген для металлургии, экзоскелеты для реабилитации и даже новые методы стоматологической диагностики – за всеми этими разработками стоят те, кто только что окончил вузы.

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    24 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран

    Американист Дудаков: Для России эффект новых пошлин США будет нулевым

    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран
    @ ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Эффект от введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин против 60 стран окажется смазанным. Во-первых, предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров. А во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В феврале 2026 года Верховный суд США признал неконституционными львиную долю тарифов, которые вводились Дональдом Трампом на основе объявленного режима чрезвычайной ситуации в торговой сфере. С того момента американский лидер пытается использовать другие механизмы для того, чтобы накладывать пошлины», – напомнил американист Малек Дудаков.

    Он отметил, что ранее речь шла о временном глобальном тарифе в размере 10% – их действие истекает 24 июля. Взамен этой меры Штаты и ввели новые пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран. По оценкам аналитика, эффект от решения администрации Трампа «окажется смазанным» по ряду причин. «Во-первых, предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров, которые поставляются в США», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, которое превышает отметку в 10–15%», – добавил Дудаков. Как указал политолог, это привело к тому, что «никто не торопится о чем бы то ни было договариваться с Белым домом».

    «Все рассчитывают на то, что тарифы рано или поздно будут отменены судами в Америке», – заметил он. Спикер также напомнил, что остается 100 дней до выборов в Конгресс. «На них с высокой долей вероятности победят демократы, после чего Трамп превратится в «хромую утку». Поэтому многие страны не видят смысла заключать с ним сейчас соглашения», – уточнил американист.

    Вместе с тем, новые тарифы могут привести к негативным последствиям для самих Штатов. «США уже сталкиваются с проблемами, в частности из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом с Ираном. Не исключено, что пошлины дополнительно разгонят инфляцию. В таком случае ФРС придется повышать ключевую ставку», – рассуждает аналитик.

    Что касается мер в отношении Москвы, то Дудаков напомнил: «торговый оборот России и США крайне маленький». «Речь идет о нескольких миллиардах долларов в год. В основном Америка закупает у нас критически важное для себя сырье: в частности, редкоземельные металлы. Но они не подпадают под действие тарифов. Таким образом, для России эффект объявленных пошлин будет около нулевым», – заключил политолог.

    Ранее администрация Дональда Трампа установила новые тарифы в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран. В качестве обоснования использован Закон о торговле 1974 года. По мнению Вашингтона, государства, на которые распространяются пошлины, не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».

    Пошлина в размере 10% будет действовать для 17 стран, которые уже запретили ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, либо обязались ввести такой запрет. В их числе Британия, Канада, Индия, Мексика, Аргентина и другие. Пошлинами в 10% или 12,5% будут облагаться отдельные товары из ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии. Для всех товаров из России и Китая будут действовать 12,5%-ные пошлины.

    Тарифы вступили в силу в 00.01 24 июля по времени восточного побережья США (07.01 мск). Таким образом, они фактически пришли на смену временным глобальным пошлинам на американский импорт, вступившим в силу 24 февраля на срок 150 дней. При этом для товаров, которые на момент вступления решения в силу уже находятся в пути, предусмотрена отсрочка – пошлины для них начнут действовать с 28 июля.

    Новые ограничения коснутся 99,4% американского импорта, но предполагают множество исключений. Так, из-под действия пошлин будут выведены нефть, газ, удобрения, некоторые виды продовольствия, а также товары, на которые уже действуют пошлины, в том числе автомобили, сталь, алюминий и медь. Кроме того, меры не будут применены к товарам, подпадающим под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

    Новые меры уже вызвали критику со стороны затронутых государств. Бразилия назвала их необоснованными и пригрозила ответными шагами, а Австралия заявила о несоответствии соглашению о свободной торговле. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин. «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила она.

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    24 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    В Иране пообещали убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    ВС Ирана решили убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Исламской республики утвердили новое правило ведения боевых действий, предполагающее жесткий симметричный ответ на возможные смертоносные удары со стороны Вашингтона, заявил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

    Иранская армия намерена ликвидировать по одному американскому военнослужащему за каждого гражданина страны, погибшего от атак Соединенных Штатов, сообщил Абдоллахи, передает ТАСС.

    «Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», – заявил военачальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской республике жесткими последствиями за гибель американских военных.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил о готовности Тегерана перейти к наступательной тактике.

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    24 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где оценил готовящийся к первому полету полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21-310.

    Путин на Иркутском авиационном заводе ПАО «Яковлев» ознакомился с новым среднемагистральным пассажирским самолетом МС-21-310. Лайнер оснащен комплектующими и системами исключительно российского производства, передает ТАСС.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил, что первый серийный образец сейчас готовится к первому полету. В настоящее время на предприятии в различных стадиях сборки находятся 18 таких машин. Они предназначены для передачи авиакомпании «Аэрофлот» в рамках действующего контракта.

    Директор завода Андрей Сойнов уточнил, что предприятие планирует последовательно наращивать темпы серийного производства. Цель – выйти на выпуск 36 самолетов ежегодно. Передача машин заказчику начнется в 2027 году после завершения сертификации и одобрения Росавиации.

    Кроме того, в мае 2026 года стартовала разработка укороченной версии лайнера с увеличенной дальностью полета – МС-21-210. Ранее, в октябре прошлого года, в небо впервые поднялся второй опытный образец МС-21 с отечественными двигателями ПД-14, отработав в воздухе 50 минут без нареканий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В сентябре прошлого года второй полностью импортозамещенный борт поступил на летные испытания.

    Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал поставки первых таких воздушных судов в российские авиакомпании на 2026 год.

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    24 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон реализует вооружение исключительно странам НАТО, которые оплачивают полную стоимость техники, а дальнейшее распределение поставок американскую сторону не касается, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил, что Соединенные Штаты не продают оружие Киеву, передает РИА «Новости». По его словам, американское вооружение закупают европейские государства в рамках инициативы PURL.

    «Путин понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную стоимость, а как это оружие распределяется дальше, я понятия не имею», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой для украинской армии станут законной целью для России.

    В декабре прошлого года президент США сообщил о передаче Киеву большей части закупаемого альянсом американского оружия.

    Месяцем ранее президент США анонсировал масштабные продажи военной техники стандарта НАТО для нужд украинской армии.

    В Кремле подобные схемы поставок назвали обычным бизнесом для Вашингтона.

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    24 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    Axios: Сенат США одобрит 500-процентные антироссийские пошлины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители Демократической партии в сенате США выразили готовность проголосовать на следующей неделе за законопроект Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о новых санкциях против России и ее партнеров, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

    Представители Демократической партии в Сенате США планируют поддержать законопроект Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. Документ вводит пошлины до 500% на прямой импорт из России. Президент также получит право облагать стопроцентным сбором товары из стран, лидирующих по закупкам российских энергоресурсов.

    «Демократы дали понять своим республиканским коллегам, что они готовы проголосовать уже на следующей неделе по пакету антироссийских санкций, в который входит озвученное в последний момент требование президента Дональда Трампа о включении в закон Ирана», – говорится в материале. Противники этого механизма в рядах партии находятся в меньшинстве и не смогут заблокировать решение.

    Сенатор Рэнд Пол ранее раскритиковал инициативу, отметив, что она не заставит Москву сменить курс. По его словам, оплата новых пошлин обойдется рядовым американцам в полтриллиона долларов. Санкции также грозят серьезным ухудшением отношений Вашингтона с Индией и Китаем.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала способность государства успешно справляться с любым экономическим давлением. При этом на Западе все чаще звучат заявления о неэффективности собственной санкционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США от обеих партий объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций в память о покойном Линдси Грэме (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

    Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект о санкциях против России и покупателей российских энергоносителей, разработанный при участии Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ)(внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

    Президент США в своей соцсети призвал республиканцев включить Иран в законопроект о санкциях против России в соответствии с волей Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

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    24 июля 2026, 13:17 • Новости дня
    Путин прибыл на авиационный завод в Иркутске

    Президент Путин прибыл на Иркутский авиазавод осмотреть производство МС-21

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин приехал на предприятие Объединенной авиационной корпорации, где готовят к серийному выпуску новейшие среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21.

    Российский лидер Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод, который является филиалом предприятия «Яковлев», передает РИА «Новости».

    Ожидается, что президент осмотрит производственные линии завода. Главу государства сопровождают руководитель Ростеха Сергей Чемезов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор предприятия Андрей Сойнов. Особое внимание будет уделено мощностям, на которых запускается в серию пассажирский самолет МС-21.

    Иркутский авиазавод, основанный в 1932 году, считается одним из самых технологически продвинутых авиастроительных центров страны. Предприятие осуществляет полный цикл работ, включая проектирование и выпуск авиатехники. Помимо МС-21, здесь производят истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент России Владимир Путин осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных машин этой модели.

    Росавиация отчиталась об успешном прохождении трети программы летных испытаний нового среднемагистрального лайнера.

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    24 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по союзникам США

    Глава МИД Ирана предостерег страны от помощи США в агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    Любая страна, оказавшая Вашингтону поддержку в нанесении ударов по исламской республике, автоматически превратится в законную цель для иранских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

    Тегеран оставляет за собой право применять все необходимые меры самообороны и будет рассматривать участников агрессии как законные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в киргизской Чолпон-Ате, передает ТАСС.

    «Иран вновь подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон», – подчеркнул дипломат.

    Арагчи обратился к участникам ШОС с призывом укреплять сплоченность и не позволять силе подменять право, а агрессии заменять дипломатию. Он отметил, что стабильное будущее возможно лишь при защите верховенства закона и равенства государств.

    Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился в конце февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении боевых действий, 8 июля Вашингтон возобновил массированные удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    Власти Израиля выразили готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Иранский МИД пообещал наносить ответные удары по территориям содействующих противнику государств.

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    24 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    TWZ узнал о закупках США устаревших ракет для комплексов Patriot

    США собираются закупить устаревшие ракеты для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Компания Raytheon объявила о новом заказе на перехватчики серии PAC-2 для зенитно-ракетного комплекса Patriot, который станет первой закупкой американских военных за более чем 30 лет ракет предыдущего поколения, пишет портал The War Zone (TWZ).

    Это происходит на фоне опасений по поводу возможного дефицита американских запасов высокоэффективных зенитных перехватчиков и других критически важных боеприпасов. Причем тревожные сигналы звучат особенно громко из-за конфликта с Ираном. Глобальный спрос на системы Patriot и перехватчики для них в целом находится на высоком уровне и в значительной степени обусловлены боевыми действиями на Ближнем Востоке и конфликтом на Украине, пишет The War Zone (TWZ).

    В последние годы Patriot переживает ренессанс на фоне меняющейся системы угроз.

    В компании Raytheon, которая является основным подрядчиком по системе Patriot и перехватчику PAC-2, посвятили системе Patriot блок онлайн-совещания, на котором объявили о новом заказе.

    «Компания Raytheon получила заказы на сумму почти 20 млрд долларов, в результате чего соотношение заказов к отгрузкам во втором квартале 2026 финансового года составило 2,4%», – заявил Кристофер Калио, президент и генеральный директор Raytheon.

    Он добавил, что заказы включали более 5 млрд долларов на исполнительные механизмы GEM-T Patriot, в основном от международных клиентов, а также первый за более чем 30 лет заказ компании на производство GEM-T внутри страны.

    По данным TWZ, стоимость сделки составила 441,6 млн долларов, и, как сообщается, она была заключена в поддержку операции «Эпическая ярость» против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Lockheed Martin решила разработать дешевые ракеты для Patriot. США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

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    24 июля 2026, 08:28 • Новости дня
    Иранские дроны ударили по американским базам

    Иранская армия атаковала базы США в Бахрейне и Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по местам дислокации американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

    Целями атаки иранских одноразовых дронов стали военные объекты в Бахрейне и Иордании, передает РИА «Новости». Удары пришлись по местам проживания американских солдат.

    «Армия Ирана объявила, что... этим утром целью ее одноразовых ударных беспилотников стали резервуары для хранения топлива, склады с оборудованием и крупные ангары, а также места проживания сил США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне», – сообщил анал Press TV.

    Кроме того, атаке подверглась авиабаза Аль-Азрак в Иордании. Там целями беспилотников стали ангары для технического обслуживания авиации и жилые помещения американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская армия нанесла удары беспилотниками по военной базе США в Бахрейне.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил радар на бахрейнском аэродроме Шейх-Иса.

    Вооруженные силы исламской республики атаковали системы связи американских военных на территории Иордании.

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    24 июля 2026, 09:05 • Новости дня
    Персонал Белого дома сдал телефоны после утечки характеристик самолета Трампа

    WSJ: Сотрудники Белого дома сдали телефоны из-за утечки про самолет Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Для расследования утечки секретных характеристик подаренного Дональду Трампу самолета сотрудников американской администрации обязали сдать мобильные телефоны.

    Работники аппарата Белого дома были вынуждены расстаться с телефонами из-за разбирательства вокруг публикации данных о подаренном американскому лидеру самолете, передает ТАСС.

    Американский лидер выразил крайнее недовольство из-за попавшей в сеть информации о причинах замены борта, на котором он покинул недавний саммит НАТО.

    По мнению президента, раскрытие технических характеристик самолета представляет серьезную угрозу безопасности. В связи с этим он потребовал регулярно докладывать о ходе расследования инцидента.

    До этого ряд журналистов The New York Times получили повестки в суд после выхода материала о недостаточной защищенности нового борта Трампа. Издание охарактеризовало эти требования явиться перед большим жюри как «необычайное усиление попыток президента Трампа запугать» прессу.

    Ранее глава государства рассказал репортерам, что его новый самолет, подаренный катарской королевской семьей в прошлом году, вскоре получит дополнительные системы защиты. На эту модернизацию уйдет около месяца. Решение о смене борта было принято после получения от Израиля разведданных о возможной угрозе покушения со стороны Ирана на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель обсудил с чиновниками Белого дома инцидент с утечкой секретной информации.

    Авторы статьи об уязвимостях президентского борта получили повестки в суд.

    Отмечалось, что подаренный Катаром лайнер уступает старому самолету по уровню технического оснащения.

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