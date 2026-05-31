Росавиация отчиталась о ходе летных испытаний новых пассажирских самолетов
Российские авиалайнеры нового поколения продолжают успешно проходить программу обязательных проверок, при этом ближнемагистральный SJ-100 уже преодолел экватор тестов.
Руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров поделился подробностями процесса сертификации отечественных воздушных судов, передает РИА «Новости». По его словам, работы над двумя ключевыми проектами гражданской авиации продвигаются в соответствии с намеченным графиком.
«МС-21 уже прошел летных испытаний на 30%, по «Суперджету» испытания идут довольно успешно, уже проведено порядка 70% летных испытаний», – заявил Ядров.
Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21 разработан корпорацией «Яковлев» и способен перевозить от 163 до 211 пассажиров. Ожидается, что этот самолет полностью завершит необходимый процесс сертификации в конце 2026 года.
В свою очередь, ближнемагистральный SJ-100 создается в рамках масштабной программы полного импортозамещения систем и компонентов. Этот лайнер пополнит семейство активно эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал завершение летных испытаний самолетов Superjet и МС-21 в 2026 году.
В начале мая глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о планах замены французских двигателей на отечественные аналоги в лайнерах Superjet-100.
В прошлом году руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил о намерении закончить сертификационные полеты полностью импортозамещенного МС-21 к концу 2026 года.