Российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над тремя регионами

Tекст: Ольга Иванова

Уничтожение дронов происходило с восьми часов утра до восьми вечера по московскому времени, передает РИА «Новости». В военном ведомстве уточнили, что аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Азовского моря», – говорится в официальном сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили 216 вражеских аппаратов над регионами страны и Азовским морем.

В середине мая военные уничтожили 76 украинских дронов за шесть часов.

В феврале системы ПВО сбили 40 беспилотников над Белгородской, Ростовской, Брянской и Курской областями.