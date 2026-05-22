«Солнцепеки» уничтожили пять опорников и 25 солдат ВСУ в Сумской области
Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удар по украинским позициям в Сумской области, ликвидировав живую силу и пункты управления беспилотниками.
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты группировки «Север» успешно выполнили боевые задачи на украинской территории, передает ТАСС.
За минувшие сутки расчеты ТОС-1А «Солнцепек» поразили пять опорных пунктов, четыре пункта управления дронами и более 25 бойцов Вооруженных сил Украины.
«Расчеты ТОС-1А группировки войск «Север» за сутки уничтожили пять опорных пунктов, четыре пункта управления БПЛА и более 25 военнослужащих ВСУ в Сумской области», – заявил командир взвода огнеметных систем с позывным Рим.
Он добавил, что цели были выявлены операторами беспилотников, после чего экипажи выдвинулись ночью и отработали по ним термобарическими боеприпасами, полностью уничтожив объекты.
По словам командира, действия расчетов вносят значимый вклад в продвижение российских сил на передовой. Тяжелые огнеметные системы ежедневно применяются для ликвидации укрепленных позиций, блиндажей и легкобронированной техники, обеспечивая высокую эффективность огневого поражения противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об улучшении позиций группировки войск «Север» в Сумской области. Ранее расчеты FPV-дронов группировки уничтожили группу украинских солдат в местной лесополосе.