США потратили половину запасов ракет THAAD на защиту Израиля в войне c Ираном

Washington Post: США потратили половину запасов ракет THAAD в войне c Ираном
Американские военные израсходовали половину своего арсенала перехватчиков системы ПРО THAAD для отражения иранских атак при защите Израиля, пишет Washington Post.
Для защиты израильской территории американская сторона применила значительно больше дорогостоящих боеприпасов, чем сами местные военные, пишет Washington Post.
В ходе операции Вашингтон запустил более 200 перехватчиков системы THAAD, что составляет примерно половину всего арсенала Пентагона. Кроме того, с кораблей в восточной части Средиземного моря было выпущено более 100 ракет семейства Standard Missile. Израильские силы за этот же период использовали менее 100 комплексов Arrow и около 90 систем «Праща Давида».
Подобный дисбаланс подчеркивает масштабы американского участия в отражении ударов баллистических ракет. Резкое сокращение запасов противоракет США вызвало обеспокоенность у властей Японии и Южной Кореи. Азиатские партнеры опасаются снижения обороноспособности перед лицом потенциальных угроз со стороны Китая и Северной Кореи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС США в ходе военной операции против Ирана потеряли почти пятую часть своего арсенала тяжелых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper.
Общая сумма ущерба оценивается по данным Bloomberg примерно в 1 млрд долларов.