ФРС спрогнозировала сохранение высокой инфляции в США в 2026 году

ФРС: Темпы инфляции в США останутся выше целевых значений в 2026 году

Tекст: Мария Иванова

Темпы инфляции в Соединенных Штатах останутся выше целевых значений Федеральной резервной системы на протяжении 2026 года,передает РИА «Новости». На это указала Лиза Кук, член совета управляющих ФРС, во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Она заявила: «Я ожидаю, что инфляция останется повышенной в следующем году».

По словам Кук, свежие данные по инфляции уверенно доказывают, что уровень роста цен значительно превышает установленную ФРС цель в 2% в год. Она также отметила, что рост цен поддерживается пошлинами, введенными администрациейпрезидента США, и их влияние на стоимость потребительских товаров еще далеко не завершено.

Кук подчеркнула, что следит за ситуацией: если эффект от тарифов окажется более затяжным или сильным, чем прогнозировалось, либо появятся дополнительные свидетельства закрепления высокой инфляции в ожиданиях, то она будет готова к бескомпромиссным действиям.

Она также дала прогноз по экономике США. Кук заявила, что «экономика будет расти умеренными темпами в среднесрочной перспективе», однако в ближайшее время возможно заметное замедление из-за шатдауна – частичной приостановки работы федеральных учреждений.

С начала октября США живут в условиях шатдауна: конгресс не согласовал бюджет, и часть государственных органов остановила работу. Экс-президент Дональд Трамп ранее выразил готовность использовать шатдаун для кадровых сокращений и снижения расходов, а власти страны заявили, что нынешний кризис связан с позицией демократов относительно распределения бюджета.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса.

Минтранс США накануне предупредил о росте рисков для авиаперелетов в связи с шатдауном.

Американист Малек Дудаков оценил последствия длительного шатдауна в стране.