Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Республиканская и Демократическая партия США идут на рекорд. Уже в ближайшие дни под их чутким руководством американский шатдаун – то есть остановка работы правительства – может стать самым длительным в истории, превысив показатель в 35 дней (который был достигнут во время первого срока Дональда Трампа в конце 2018-го – начале 2019 годов).

А все потому, что партии пошли на принцип. За закон о финансировании правительства на новый финансовый год должны выступить не менее 60 сенаторов – то есть 60% от списочного состава. У республиканцев их всего 53, поэтому им нужно было получить голоса не менее семи демократов. Однако Демпартия в полном составе решила не поддерживать финансирование правительства. По крайней мере до тех пор, пока Дональд Трамп не продлит на следующий год льготы на медицинское страхование в рамках Закона о доступном медицинском страховании (Affordable Care Act, или ACA), принятых на время ковида.

Логика демократов понятна. По важности доступность медицинских услуг находится у американцев на втором месте (после состояния экономики). Для 81% населения это крайне или очень важный вопрос. Для сравнения, аборты или изменение климата очень важны для 49% и 42% американцев соответственно.

Республиканцы же уверяют, что эти льготы в массе своей сейчас получают различные мигранты. Да и вообще льготы идут вразрез с общей американской философией в области здравоохранения (где страховка – это не обязанность государства, а привилегия, которую каждый должен заслужить своим трудом).

«Дело в том, что беднейшие слои американцев получают страховку из других программ – той же Medicaid. Эти же льготы, например, предназначены для самозанятых, владельцев мелкого бизнеса – в общем, тех, у кого не сильно большой доход и кому работодатель не оплачивает страховку», – объясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Дрексельского университета США Сергей Костяев.

Демократы не хотят – отчасти потому, что работают на свой электорат. «Показывают ему, что они хоть что-то делают против той политики, которую проводит Трамп», – продолжает Сергей Костяев. А отчасти из политического принципа.

«Трамп, который и без того презирает демократов, считая их слабыми и неэффективными, воспользуется своей победой, чтобы ускорить движение к авторитаризму», – уверен сенатор и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс.

В результате с 1 октября правительство не получает финансирование. И не финансирует государственных служащих. Из 2,1 млн федеральных служащих страны 750 тысяч были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Среди них, например, 87% персонала Министерства образования, а также 1,4 тыс. сотрудников Национального управления ядерной безопасности (которое отвечает за ядерный арсенал страны).

Прекратилось финансирование и ряда федеральных программ – в том числе тех, от которых в прямом смысле зависит жизнь десятков миллионов американцев.

Например, программы продовольственной помощи, или SNAP. Она охватывает 42 млн человек, то есть примерно каждого восьмого американца (в штате Луизиана – каждого пятого, а в десяти округах Северной Каролины – каждого четвертого).

По словам министра сельского хозяйства Брук Роллинз, программа обходится примерно в 8-9 млрд долларов в месяц. Ее суть в том, что людям выдаются специальные карты, которыми они могут покупать продукты (за некоторым исключением – например, в ряде штатов нельзя за эти деньги покупать газировку и конфеты). Максимальная сумма на одного человека составляет в 2025 году 292 доллара в месяц, а семья из четырех человек в среднем получает 715 долларов в месяц. Эти деньги распределяют штаты – но из фондов федерального правительства, которые сейчас заморожены.

Сейчас штаты и различные гуманитарные организации пытаются как-то найти деньги (за счет пожертвований или иных средств), но этого явно недостаточно. У гуманитарных организаций нет столько денег. «На каждый пакет продовольствия, который могут дать благотворители, SNAP в рамках своего финансирования давала девять», – говорит генеральный директор организации Feeding America («Накормим Америку») Клэр Бабионо-Фонтено. В бюджете штатов тоже денег не хватает, поэтому они могут компенсировать лишь часть выпадающих расходов на SNAP.

«С теми выплатами, которые я сейчас получаю в рамках SNAP, я могу накормить только одного человека. Но на эту сумму мне нужно еще как-то прокормить своих внуков. Приходится вот идти на жертвы»,

– приводит CNN слова одной из американок, Латерезы Джонсон. «Я работаю на нескольких работах, беру все сверхурочные, но у меня пятеро детей и SNAP помогает мне прокормить свою семью», – говорит Дональд Хендерсон из Даллеса, штат Техас.

Сейчас демократы требуют от правительства финансировать программу SNAP из резервных фондов. Однако Белый дом заявил, что не понимает, каким образом эти средства (которые можно тратить лишь в оговоренных экстренных случаях – например, во время стихийных бедствий) могут быть выделены законным способом. Пока этот вопрос решают суды, американцы начинают голодать.

Так, например, каждое третье число месяца мать-одиночка Джессика Боллинджер из Северной Каролины (которая, как и большинство американцев, живет от зарплаты до зарплаты) получала в рамках SNAP 318 долларов на покупку продуктов, благодаря которым две ее дочери не голодали. Сейчас она этих денег уже не получила.

«Такие родители, как я, делают все возможное для того, чтобы выжить – и иногда эта борьба идет ежедневно»,

– говорит она. И чтобы не проиграть, она должна покупать продукты за счет тех средств, которые у нее выделены на арендную плату, оплату электричество и т.п. Ей повезло – арендодатель согласился перенести половину оплаты квартиры на конец месяца. Но так повезло не всем.

Республиканские губернаторы предлагают решить вопрос очень просто. «Самое разумное и, безусловно, лучшее решение, которое должно быть реализовано, поскольку это их обязанность, – это заставить сенаторов-демократов прекратить играть в игры и финансировать наше правительство», – говорит губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс.

Такого же мнения придерживаются и правительственные структуры. «Они (Демократы – прим. ВЗГЛЯД) могут продолжать настаивать на предоставлении медицинской помощи нелегальным иммигрантам и проведении калечащих операций на половых органах – или же возобновить работу правительства, чтобы матери, дети и самые уязвимые из нас могли получать жизненно важную продовольственную помощь», – говорится в заявлении американского Минсельхоза.

Финансирования частично лишается и программа Head Start, которая помогает развиваться детям из малообеспеченных семей (в частности, оплачивает детские сады). Почти 65 тысяч из 750 тысяч участвующих в ней детей лишаются своих занятий.

Следующей может оказаться Программа помощи с энергоснабжением жилья для малообеспеченных семей (LIHEAP), которая помогает нуждающимся домохозяйствам отапливать дома и платить за электроэнергию – а это 6 млн человек. В ситуации, когда стоимость электроэнергии этой зимой вырастет почти на 8%. Под угрозой программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей (WIC), которая обеспечивает обучение правильному питанию, поддержку грудного вскармливания и медицинские обследования для 7 млн малоимущих граждан.

Население, конечно, в шоке от таких игр. «Конгресс может обсуждать бюджет весь день, но вы же не выносите на обсуждение вопрос о том, должны ли дети ложится спать голодными», – приводит CNN слова одной из получательниц программы SNAP Рейчел Кент.

Вопрос лишь в том, в отношении кого шок будет сильнее. Обе партии поливают друг друга – и в то же время внимательно смотрят за рейтингами. Оценивают, кого из них население винит больше. И пока что преимущество на стороне демократов. По состоянию на конец октября 45% американцев считали, что ответственность за шатдаун несут Трамп и республиканцы. 33% были уверены в том, что виноваты демократы в Конгрессе. И вопрос лишь в том, примут республиканцы свое поражение – или еще попытаются отыграться.