Трамп загадочно поздравил с Рождеством «многочисленных мерзавцев»
Трамп пригрозил демократам последним Рождеством из-за Эпштейна
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth странный пост со зловещим поздравлением с Рождеством, адресованным неким мерзавцам, которые любили Джеффри Эпштейна.
«Счастливого Рождества всем, включая многочисленных мерзавцев, которые любили Джеффри Эпштейна… только чтобы «бросить его, как собаку», когда ситуация накалилась до предела, ложно заявляли, что не имеют к нему никакого отношения, не знали его, называли его отвратительным человеком, а затем, конечно же, обвиняли президента Дональда Трампа, который на самом деле был единственным, кто бросил Эпштейна, и задолго до того, как это стало модно», – приводит слова Трампа в посте газета Independent.
Администрация Белого дома постоянно оправдывается за якобы долгую тесную дружбе президента Трампа с покойным Эпштейном, к тому же в этом его все время упрекают демократы. Трамп попытался заявить в соцсети о том, что разорвал связи с сексуальным преступником «задолго до того, как это стало модно».
Трамп в посте также предположил, что люди, считавшие Эпштейна «величайшим парнем на земле», были демократами, а когда о них все узнают, им придется объясняться.
«Когда их имена всплывут в ходе продолжающейся охоты на ведьм со стороны радикальных левых... и выяснится, что все они демократы, придется многое объяснять... Наслаждайтесь, возможно, вашим последним веселым Рождеством!» – написал президент США.
Белый дом неоднократно заявлял, что Трамп «не сделал ничего плохого», он разорвал с Эпштейном всякие связи до того, как он в 2008 году признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции и выгнал финансиста из своего клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич за то, что тот был «мерзавцем».
При этом известно, что Трамп дружил с Эпштейном десятилетия назад, назвав его «замечательным парнем» в статье журнала New York Magazine 2002 года. В разгар скандала с Эпштейном Wall Street Journal сообщила о непристойной поздравительной открытке, которую Трамп якобы подарил Эпштейну в 2003 году, но президент отрицает, что он был автором такого письма, и подал в суд на издание и его владельцев.
Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, но позже был найден мертвым в камере манхэттенской тюрьмы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, источники Wall Street Journal завили, что обвиненный в растлении несовершеннолетних и финансист Джеффри Эпштейн на свое 50-летие якобы получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием. Канал CNN опубликовал ранее неизвестные фото и видео, на которых Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн запечатлены вместе на свадьбе Трампа и мероприятиях Victoria's Secret.
В декабре 2025 года Минюст США опубликовал более 10 тыс. новых файлов по делу Эпштейна. При обыске в сейфе Эпштейна нашли наличные рубли.