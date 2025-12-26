Трамп загадочно поздравил с Рождеством «многочисленных мерзавцев»

Трамп пригрозил демократам последним Рождеством из-за Эпштейна

Tекст: Катерина Туманова

«Счастливого Рождества всем, включая многочисленных мерзавцев, которые любили Джеффри Эпштейна… только чтобы «бросить его, как собаку», когда ситуация накалилась до предела, ложно заявляли, что не имеют к нему никакого отношения, не знали его, называли его отвратительным человеком, а затем, конечно же, обвиняли президента Дональда Трампа, который на самом деле был единственным, кто бросил Эпштейна, и задолго до того, как это стало модно», – приводит слова Трампа в посте газета Independent.

Администрация Белого дома постоянно оправдывается за якобы долгую тесную дружбе президента Трампа с покойным Эпштейном, к тому же в этом его все время упрекают демократы. Трамп попытался заявить в соцсети о том, что разорвал связи с сексуальным преступником «задолго до того, как это стало модно».

Трамп в посте также предположил, что люди, считавшие Эпштейна «величайшим парнем на земле», были демократами, а когда о них все узнают, им придется объясняться.

«Когда их имена всплывут в ходе продолжающейся охоты на ведьм со стороны радикальных левых... и выяснится, что все они демократы, придется многое объяснять... Наслаждайтесь, возможно, вашим последним веселым Рождеством!» – написал президент США.

Белый дом неоднократно заявлял, что Трамп «не сделал ничего плохого», он разорвал с Эпштейном всякие связи до того, как он в 2008 году признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции и выгнал финансиста из своего клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич за то, что тот был «мерзавцем».

При этом известно, что Трамп дружил с Эпштейном десятилетия назад, назвав его «замечательным парнем» в статье журнала New York Magazine 2002 года. В разгар скандала с Эпштейном Wall Street Journal сообщила о непристойной поздравительной открытке, которую Трамп якобы подарил Эпштейну в 2003 году, но президент отрицает, что он был автором такого письма, и подал в суд на издание и его владельцев.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, но позже был найден мертвым в камере манхэттенской тюрьмы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, источники Wall Street Journal завили, что обвиненный в растлении несовершеннолетних и финансист Джеффри Эпштейн на свое 50-летие якобы получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием. Канал CNN опубликовал ранее неизвестные фото и видео, на которых Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн запечатлены вместе на свадьбе Трампа и мероприятиях Victoria's Secret.

В декабре 2025 года Минюст США опубликовал более 10 тыс. новых файлов по делу Эпштейна. При обыске в сейфе Эпштейна нашли наличные рубли.