Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
WSJ: Трамп отправил Эпштейну на 50-летие откровенный рисунок женщины
Обвиненный в растлении несовершеннолетних и покончивший с собой американский финансист Джеффри Эпштейн якобы на свое 50-летие получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием, сообщили источники Wall Street Journal.
Подруга Эпштейна Гилейн Максвелл подготовила для юбилея альбом с непристойными поздравлениями от друзей, одним из которых якобы стал рисунок Трампа, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Wall Street Journal.
«С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом», – говорится в подписи к рисунку.
Издание обратилось к Трампу за комментарием по поводу ситуации, но президент США отверг обвинения, назвал публикацию фейком, и заявил, что не является автором рисунка.
Он также пригрозил подать в суд на газету в случае публикации данной информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал министерство юстиции и ФБР раскрыть нераскрытые материалы по делу Джеффри Эпштейна.