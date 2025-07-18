WSJ: Трамп отправил Эпштейну на 50-летие откровенный рисунок женщины

Tекст: Алексей Дегтярев

Подруга Эпштейна Гилейн Максвелл подготовила для юбилея альбом с непристойными поздравлениями от друзей, одним из которых якобы стал рисунок Трампа, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Wall Street Journal.

«С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом», – говорится в подписи к рисунку.

Издание обратилось к Трампу за комментарием по поводу ситуации, но президент США отверг обвинения, назвал публикацию фейком, и заявил, что не является автором рисунка.

Он также пригрозил подать в суд на газету в случае публикации данной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал министерство юстиции и ФБР раскрыть нераскрытые материалы по делу Джеффри Эпштейна.