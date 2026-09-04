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Минпромторг допустил переоборудование Казанского авиазавода
Замглавы Минпромторга Абраменков заявил о возможном переоборудовании каз
Заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков рассказал о гибкой модернизации мощностей предприятия в Татарстане, позволяющей наладить серийное производство различных типов современной авиатехники.
Модернизация Казанского авиационного завода не ограничивается исключительно производством лайнеров Ту-214, передает ТАСС. В случае необходимости предприятие сможет выпускать и другие воздушные суда.
«Задача по модернизации Казанского авиационного завода не ставится исключительно в привязке к Ту-214. Предприятие модернизируется для обеспечения возможности серийного выпуска авиационной техники, такая необходимость назрела уже давно», – отметил замминистра.
По его словам, дальнейшие сценарии развития зависят от спроса со стороны авиакомпаний. Если потребность в МС-21 значительно превысит заказы на Ту-214, гибкие производственные линии оперативно переоборудуют под этот тип техники.
Сейчас на самолеты Ту-214 сформирован крупный гарантированный заказ для государственной авиации, который предстоит выполнить в ближайшее время. Кроме того, данная модель пользуется высокой популярностью в корпоративном секторе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Росавиация переоформила документацию на пассажирские самолеты Ту-204 и Ту-214.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация подписала меморандум о поставке ста лайнеров Ту-214 авиакомпании S7.
Месяцем ранее первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил успешный полет с аэродрома Иркутского авиазавода.